El supermercado que ofrece descuentos para quienes cumplan años durante octubre.

Un nuevo ahorro para octubre en electrodomésticos

Coto cuenta durante octubre con distintas opciones de descuentos y cuotas sin interés para productos seleccionados. Según las promociones publicadas por la cadena, durante todo el mes hay alternativas que permiten acceder a hasta 18 cuotas sin interés en determinados productos de electrodomésticos, dependiendo de la tarjeta y de la entidad bancaria. Las condiciones varían según el medio de pago y el artículo elegido.

Entre las opciones disponibles aparecen 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para determinados electrodomésticos. También existen alternativas de 18 cuotas sin interés con Visa, Mastercard y Cabal para productos seleccionados de la categoría.

A su vez, algunas tarjetas bancarias ofrecen planes especiales. Por ejemplo, Coto publica promociones de hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas American Express, mientras que clientes de determinadas tarjetas del Banco Galicia pueden acceder a planes de hasta 18 cuotas en productos seleccionados.