Los celulares más vendidos del 2025 y cuál conviene comprar

Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas.

Cámara frontal de 32 MP, perfecta para retratos y transmisiones en alta definición.

Procesador Helio G100-Ultra Octa-Core de 2.2 GHz, optimizado para multitareas y juegos exigentes.

8 GB de RAM.

256 GB de almacenamiento, ampliable mediante tarjeta externa.

Batería de 5.000 mAh.

Sensor de huella dactilar.

Ranking de los celulares con mejores cámaras

La calidad de las cámaras se volvió uno de los aspectos más decisivos al elegir un celular. Con avances que combinan inteligencia artificial, múltiples sensores y grabación de alta resolución, los smartphones transformaron la forma de capturar imágenes.

Un reciente ranking señaló a Huawei como la marca con el mejor desempeño fotográfico, superando a Google, Xiaomi y Apple, mientras que Samsung y Motorola quedaron fuera del top 10. Así quedó el ranking: