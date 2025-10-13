Los celulares a menos de $300.000 con grandes descuentos y cuotas fijas
Un supermercado celebra su aniversario con descuentos que sorprenden a todos los compradores, y entre las promociones más buscadas aparecen los celulares: modelos nuevos, precios por debajo de $300.000 y opciones en cuotas que son difíciles de ignorar.
El supermercado Coto decidió tirar la casa por la ventana en su mes aniversario y lanzó una batería de promociones que incluye rebajas en tecnología, electrodomésticos y productos para el hogar. Pero sin dudas, la estrella del mes son los celulares, con precios que parten desde los $200.000 y descuentos que llegan al 20%, además de la posibilidad de pagar en cuotas fijas.
La campaña está disponible tanto en las sucursales como en la tienda online de la cadena, y permite aprovechar precios bajos en modelos de Samsung, Tecno y otras marcas reconocidas. Incluso, los clientes que cuenten con la tarjeta Comunidad Coto pueden acceder a descuentos adicionales y beneficios exclusivos.
Entre las ofertas más destacadas figuran modelos de alta demanda en el mercado, ideales para quienes buscan renovar su teléfono sin gastar de más. Esta promoción se convirtió rápidamente en una de las más consultadas por los usuarios, especialmente en un contexto en el que los precios de la tecnología no dejan de subir.
Coto vende celulares baratos, con hasta 20% descuento
De acuerdo a un relevamiento reciente, los celulares disponibles en la promoción de Coto ofrecen rebajas de hasta el 20% en pago contado, además de la posibilidad de financiarlos en hasta 12 cuotas.
Algunos de los modelos destacados son:
Samsung A04 (64 GB): $203.999 en un pago (20% off) o 12 cuotas de $21.249.
Samsung A06 (128 GB): $287.999 con 10% off o 6 cuotas de $53.333.
Samsung A36 (256 GB): $701.999 con 10% off o 6 cuotas de $129.999.
Tecno Pova (256 GB): $552.499 con 15% off o 6 cuotas de $108.999.
Con estas opciones, Coto busca acercar la tecnología a precios accesibles, ofreciendo alternativas para distintos presupuestos y necesidades.
Los descuentos que hay en el supermercado Coto en octubre
El aniversario número 55 de Coto llega con una campaña de descuentos masivos que se extiende a una amplia variedad de rubros. Los consumidores pueden encontrar desde productos para el hogar hasta artículos deportivos y juguetes, con rebajas que llegan hasta el 70% en la segunda unidad.
Algunos de los descuentos más importantes son:
30% en librería, vajilla y decoración.
40% en artículos de bebé y ollas de hierro.
25% en tablas de planchar y tenders.
35% en perchas y juguetes.
20% en sábanas y alfombras.
50% en productos seleccionados de deporte.
Además, la cadena lanzó un sorteo millonario con más de $300.000 millones en premios y un año de compras gratis, una propuesta que despertó gran interés entre los clientes.
Con este tipo de iniciativas, Coto busca celebrar su aniversario a lo grande, ofreciendo precios competitivos y promociones únicas que posicionan a la marca como una de las más elegidas del país en este 2025.
