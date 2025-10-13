Los celulares a menos de $300.000 con grandes descuentos y cuotas fijas

Algunos de los modelos destacados son:

Samsung A04 (64 GB): $203.999 en un pago (20% off) o 12 cuotas de $21.249.

Samsung A06 (128 GB): $287.999 con 10% off o 6 cuotas de $53.333.

Samsung A36 (256 GB): $701.999 con 10% off o 6 cuotas de $129.999.

Tecno Pova (256 GB): $552.499 con 15% off o 6 cuotas de $108.999.

Con estas opciones, Coto busca acercar la tecnología a precios accesibles, ofreciendo alternativas para distintos presupuestos y necesidades.

Los descuentos que hay en el supermercado Coto en octubre

El aniversario número 55 de Coto llega con una campaña de descuentos masivos que se extiende a una amplia variedad de rubros. Los consumidores pueden encontrar desde productos para el hogar hasta artículos deportivos y juguetes, con rebajas que llegan hasta el 70% en la segunda unidad.

Algunos de los descuentos más importantes son:

30% en librería, vajilla y decoración.

40% en artículos de bebé y ollas de hierro.

25% en tablas de planchar y tenders.

35% en perchas y juguetes.

20% en sábanas y alfombras.

50% en productos seleccionados de deporte.

Además, la cadena lanzó un sorteo millonario con más de $300.000 millones en premios y un año de compras gratis, una propuesta que despertó gran interés entre los clientes.

Con este tipo de iniciativas, Coto busca celebrar su aniversario a lo grande, ofreciendo precios competitivos y promociones únicas que posicionan a la marca como una de las más elegidas del país en este 2025.