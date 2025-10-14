El supermercado que vende tablets desde $80.000 y con importantes descuentos para aprovechar
Tablets desde $80.000, descuentos con tarjeta Comunidad y productos de electrónica con rebajas especiales.
La cadena de supermercados volvió a sorprender con una promoción que está dando que hablar: tablets con rebajas imperdibles y la posibilidad de pagarlas con beneficios exclusivos. En un contexto donde los precios tecnológicos suelen dispararse, estas ofertas se presentan como una oportunidad única para renovar dispositivos sin gastar de más.
La propuesta incluye modelos variados, desde los más básicos hasta opciones ideales para trabajar o estudiar, y todos pueden encontrarse a través del sitio web oficial del supermercado. Con descuentos de hasta un 20%, y la chance de aprovechar financiación sin interés, las tablets se convirtieron en uno de los productos más buscados del mes.
Además, no solo apuesta por la venta online: también dispone de un outlet físico, donde se pueden conseguir precios aún más bajos en artículos de electrónica, especialmente televisores. Un combo ideal para quienes buscan equipar su casa sin romper el presupuesto.
Dónde se pueden conseguir tablets desde $80.000
Según la información publicada en su página oficial, Coto ofrece tablets desde los $80.000 con diferentes descuentos aplicables. Uno de los modelos más destacados es el GFAST Md-97, que puede adquirirse a $149.599,20 en un solo pago con tarjeta Comunidad, logrando así un 20% de rebaja.
Otra alternativa es el modelo Philco, disponible por $151.999, y la Sky Kid Pro, a $157.499. Todas las opciones están incluidas en la promoción vigente, con precios especiales para quienes abonen con la tarjeta del programa de fidelización del supermercado.
Estas ofertas están disponibles únicamente a través del sitio digital de Coto, aunque muchas de ellas también pueden encontrarse en el Coto Outlet, el espacio que la empresa dedica a productos con descuentos adicionales por pequeñas fallas estéticas o renovación de stock.
También liquida televisores con 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés
El Coto Outlet se convirtió en una verdadera joya para los cazadores de descuentos. Allí pueden encontrarse televisores con rebajas de hasta el 40%, algunos incluso con la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés.
Entre las opciones más destacadas figuran los modelos BGH 55″ 4K, con un 15% off; Top House 32″, con un descuento similar; y el VGH 50″ 4K, que alcanza el 20% en un solo pago. Todos los equipos están en perfecto funcionamiento y cuentan con garantía, aunque en algunos casos presentan mínimos detalles estéticos o son ediciones discontinuadas.
La diferencia de precios entre el outlet físico y la tienda online puede ser notable, por lo que vale la pena acercarse y comparar. En cualquier caso, tanto las ofertas digitales como las del outlet de Coto representan una oportunidad ideal para aprovechar este mes y renovar la tecnología del hogar con rebajas considerables.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario