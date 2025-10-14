El supermercado que vende tablets desde $80.000 y con importantes descuentos para aprovechar

Otra alternativa es el modelo Philco, disponible por $151.999, y la Sky Kid Pro, a $157.499. Todas las opciones están incluidas en la promoción vigente, con precios especiales para quienes abonen con la tarjeta del programa de fidelización del supermercado.

Estas ofertas están disponibles únicamente a través del sitio digital de Coto, aunque muchas de ellas también pueden encontrarse en el Coto Outlet, el espacio que la empresa dedica a productos con descuentos adicionales por pequeñas fallas estéticas o renovación de stock.

También liquida televisores con 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

El Coto Outlet se convirtió en una verdadera joya para los cazadores de descuentos. Allí pueden encontrarse televisores con rebajas de hasta el 40%, algunos incluso con la posibilidad de abonar en 12 cuotas sin interés.

Entre las opciones más destacadas figuran los modelos BGH 55″ 4K, con un 15% off; Top House 32″, con un descuento similar; y el VGH 50″ 4K, que alcanza el 20% en un solo pago. Todos los equipos están en perfecto funcionamiento y cuentan con garantía, aunque en algunos casos presentan mínimos detalles estéticos o son ediciones discontinuadas.

La diferencia de precios entre el outlet físico y la tienda online puede ser notable, por lo que vale la pena acercarse y comparar. En cualquier caso, tanto las ofertas digitales como las del outlet de Coto representan una oportunidad ideal para aprovechar este mes y renovar la tecnología del hogar con rebajas considerables.