Ya tiene fecha la extradición de Fred Machado a Estados Unidos: cuándo será

Esta semana, el presidente Javier Milei firmó el decreto que autoriza la extradición de Machado a Estados Unidos, dando así el paso final en un proceso judicial que llevaba más de cuatro años en trámite.

Machado fue arrestado la semana pasada en una chacra ubicada en las afueras de la capital rionegrina, donde cumplía prisión domiciliaria. La Policía Federal desplegó un importante operativo para trasladarlo a dependencias de seguridad, desde donde será llevado en los próximos días a Buenos Aires antes de abordar un vuelo comercial con destino a Estados Unidos. Allí enfrentará cinco cargos graves, entre ellos asociación para distribuir cocaína y conspiración para lavar dinero y cometer fraude electrónico.

La historia judicial de Machado viene acompañada por un capítulo político de alto voltaje. Sus vínculos con José Luis Espert generaron uno de los mayores escándalos de la campaña legislativa pasada. Se comprobó que el empresario había aportado dinero y mantenido un contrato por una supuesta consultoría de un millón de dólares, de la que se verificó una transferencia de 200.000. La polémica derivó en la renuncia de Espert a su candidatura, tras la presión interna dentro de La Libertad Avanza.

Según fuentes judiciales, el Tribunal de Distrito Este de Texas sostiene que Machado integraba una organización transnacional que canalizaba ganancias del narcotráfico mediante una red de empresas pantalla y transferencias internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires había solicitado su extradición en 2021, pedido que permanecía pendiente hasta ahora.