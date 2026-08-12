Los cuatro signos del zodíaco que deberán cuidarse de las estafas en agosto

Los astros aconsejan evitar inversiones impulsivas, negocios apresurados o promesas de ganancias rápidas. Antes de transferir dinero o compartir datos bancarios, será fundamental verificar cada detalle.

Libra

Para Libra, el principal desafío estará en confiar demasiado en otras personas.

Podrían aparecer propuestas laborales, asociaciones o negocios que, en apariencia, resulten muy atractivos. Sin embargo, será un mes para hacer preguntas, pedir referencias y no tomar decisiones únicamente por intuición o simpatía.

Piscis

La sensibilidad característica de Piscis podría jugarle una mala pasada durante agosto.

Según la astrología, este signo del Zodiaco deberá evitar dejarse llevar por la emoción al momento de prestar dinero, colaborar con desconocidos o responder a pedidos urgentes que lleguen por internet. Mantener una actitud prudente será la mejor forma de evitar inconvenientes.