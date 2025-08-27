Los cursos adicionales para agregar a tu CV y que garantizan un mejor sueldo, según la IA

Especialización en Machine Learning y Deep Learning

Ideal para quienes quieren profundizar en la construcción de modelos predictivos, redes neuronales y proyectos aplicados. Estas capacitaciones permiten adquirir experiencia en TensorFlow, Keras y Python, habilidades muy valoradas para trabajar en análisis de datos, automatización o desarrollo de software.

Certificación en IA Generativa y ChatGPT

Con el boom de la IA generativa, es clave aprender a diseñar prompts efectivos y aplicar la tecnología en redacción, marketing digital o atención al cliente. Estos cursos ofrecen prácticas guiadas que mejoran la productividad y suman un certificado atractivo en cualquier CV.