Los cursos adicionales para agregar a tu CV y que garantizan un mejor sueldo, según la IA
Actualizar tu currículum con las habilidades más buscadas puede marcar la diferencia en una entrevista. La inteligencia artificial recomienda cursos concretos. Mirá.
La inteligencia artificial ya no es solo una herramienta de moda, sino una habilidad indispensable en el mercado laboral. Empresas de tecnología, salud, marketing y finanzas demandan profesionales que comprendan y apliquen estos recursos de manera práctica. Por eso, contar con certificaciones específicas se convirtió en un punto clave para destacar frente a otros candidatos.
Más allá de la experiencia, los reclutadores miran con atención los cursos que acompañan un CV. Programas avalados por plataformas internacionales como Coursera, edX, Google o Microsoft hoy tienen un peso enorme, porque muestran que la persona no solo se interesa por aprender, sino que está en sintonía con las exigencias actuales del mercado.
Además, los cursos online ofrecen la ventaja de poder estudiar a tu propio ritmo, desde cualquier lugar y con costos accesibles, en algunos casos incluso gratuitos. La inteligencia artificial, al analizar qué conocimientos se valoran más en distintos sectores, seleccionó tres capacitaciones que se destacan por su impacto real en la empleabilidad.
Los 3 cursos recomendados por la inteligencia artificial
Introducción a la Inteligencia Artificial
Un curso inicial que brinda una base sólida sobre algoritmos, machine learning y procesamiento de datos. Además, incluye fundamentos de Python, el lenguaje más utilizado en este campo. Se puede encontrar en plataformas como Coursera, edX o Google, muchas veces con versiones gratuitas y certificadas.
Especialización en Machine Learning y Deep Learning
Ideal para quienes quieren profundizar en la construcción de modelos predictivos, redes neuronales y proyectos aplicados. Estas capacitaciones permiten adquirir experiencia en TensorFlow, Keras y Python, habilidades muy valoradas para trabajar en análisis de datos, automatización o desarrollo de software.
Certificación en IA Generativa y ChatGPT
Con el boom de la IA generativa, es clave aprender a diseñar prompts efectivos y aplicar la tecnología en redacción, marketing digital o atención al cliente. Estos cursos ofrecen prácticas guiadas que mejoran la productividad y suman un certificado atractivo en cualquier CV.
