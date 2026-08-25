Los descuentos de hasta 20% en supermercados durante agosto

Cada cadena puede contar con jornadas específicas para acceder a la promoción. Por eso, el porcentaje disponible no necesariamente se encuentra vigente todos los días ni funciona bajo las mismas condiciones en todos los comercios.

Otro punto importante son los topes de reintegro, que determinan cuánto dinero puede recuperar como máximo cada usuario. Una vez alcanzado ese límite, las compras posteriores ya no generan devolución dentro de esa promoción, incluso cuando se realicen durante el día habilitado.

Para no perder el beneficio, se recomienda consultar previamente la sección de promociones de Cuenta DNI, donde se detallan los comercios participantes, las fechas vigentes y las condiciones específicas. De esta manera, es posible organizar las compras teniendo en cuenta los días que ofrecen un mayor ahorro.

También resulta fundamental revisar qué modalidad de pago exige cada promoción. Algunos beneficios pueden estar vinculados exclusivamente al pago desde la aplicación, mientras que otras operaciones podrían quedar excluidas.

Con este esquema, Cuenta DNI se mantiene como una de las alternativas disponibles para ahorrar en supermercados durante agosto, especialmente para quienes planifican sus compras y aprovechan los días con descuentos antes de alcanzar el límite mensual correspondiente.