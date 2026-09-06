Los motivos de poner papel aluminio debajo el módem de Wi-Fi y por qué funciona
Un sencillo truco casero propone utilizar papel aluminio cerca del router para orientar las ondas electromagnéticas hacia determinados sectores de la casa. Cómo funciona y qué precauciones hay que tene
Tener una conexión de Wi-Fi estable en todos los ambientes de una casa puede resultar complicado, especialmente cuando existen paredes gruesas, muebles, electrodomésticos u otros elementos que interfieren con la señal. Frente a este problema, se popularizó un curioso truco casero que solamente requiere papel aluminio.
La técnica consiste en colocar una lámina de papel aluminio detrás del módem o router, dándole una forma ligeramente curva y orientándola hacia el sector donde se busca mejorar la cobertura. La explicación está relacionada con la capacidad de las superficies metálicas de reflejar las ondas electromagnéticas utilizadas por estos dispositivos.
Sin embargo, el método no aumenta la velocidad contratada con el proveedor de internet ni genera una señal más potente por sí mismo. Su objetivo es modificar parcialmente la dirección en la que se propagan las ondas, concentrándolas hacia una determinada zona.
Por qué poner papel aluminio atrás del módem de WiFi ayuda a tener internet más rápido
La señal de un router normalmente se distribuye en diferentes direcciones alrededor del dispositivo. Por este motivo, una parte puede dirigirse hacia sectores de la vivienda donde prácticamente no se utiliza internet, mientras que en otras habitaciones la cobertura puede resultar insuficiente.
El papel aluminio funciona en este caso como una superficie reflectante. Al colocarlo detrás del router y orientarlo correctamente, puede redirigir parte de las ondas hacia el lugar donde se encuentran los celulares, televisores, computadoras y otros equipos conectados a la red.
La idea ganó popularidad a partir de investigaciones que analizaron el uso de reflectores para modificar la distribución de las señales inalámbricas. De acuerdo con la nota que difundió este truco, investigadores de la Universidad de Dartmouth realizaron en 2017 pruebas con reflectores personalizados para optimizar la cobertura Wi-Fi en áreas determinadas.
Para probarlo en casa, el procedimiento es sencillo: se puede cortar una lámina de aproximadamente 20 por 30 centímetros, darle una pequeña curvatura y colocarla detrás del módem, apuntando hacia el ambiente donde se necesita una mejor cobertura.
Es importante que el aluminio no envuelva el router ni tape sus rejillas de ventilación, debido a que esto podría favorecer la acumulación de calor y afectar el funcionamiento del equipo.
Por qué funciona este truco
El principio detrás del método está relacionado con las frecuencias utilizadas por las redes Wi-Fi, como las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Estas ondas pueden reflejarse al encontrarse con determinadas superficies metálicas, entre ellas el aluminio.
Al darle una forma curva, la lámina puede actuar como una especie de reflector que orienta una parte de la señal hacia una dirección concreta. Esto puede favorecer la cobertura en un ambiente determinado, aunque también podría reducirla en la dirección contraria.
Por eso, los resultados dependen de factores como la ubicación del router, la distribución de los ambientes, la distancia y los materiales de las paredes. No necesariamente funcionará de la misma manera en todas las viviendas.
Además, este truco no reemplaza otras soluciones cuando existen problemas importantes de cobertura. Ubicar el router en un punto central y despejado, utilizar repetidores o recurrir a sistemas Wi-Fi diseñados para cubrir espacios grandes pueden resultar alternativas más adecuadas.
El papel aluminio puede funcionar, entonces, como una solución casera económica y experimental para orientar la señal, pero debe utilizarse como reflector y nunca cubriendo completamente el módem.
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