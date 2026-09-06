Los motivos de poner papel aluminio debajo el módem de Wi-Fi y por qué funciona

La idea ganó popularidad a partir de investigaciones que analizaron el uso de reflectores para modificar la distribución de las señales inalámbricas. De acuerdo con la nota que difundió este truco, investigadores de la Universidad de Dartmouth realizaron en 2017 pruebas con reflectores personalizados para optimizar la cobertura Wi-Fi en áreas determinadas.

Para probarlo en casa, el procedimiento es sencillo: se puede cortar una lámina de aproximadamente 20 por 30 centímetros, darle una pequeña curvatura y colocarla detrás del módem, apuntando hacia el ambiente donde se necesita una mejor cobertura.

Es importante que el aluminio no envuelva el router ni tape sus rejillas de ventilación, debido a que esto podría favorecer la acumulación de calor y afectar el funcionamiento del equipo.

Por qué funciona este truco

El principio detrás del método está relacionado con las frecuencias utilizadas por las redes Wi-Fi, como las bandas de 2,4 GHz y 5 GHz. Estas ondas pueden reflejarse al encontrarse con determinadas superficies metálicas, entre ellas el aluminio.

Al darle una forma curva, la lámina puede actuar como una especie de reflector que orienta una parte de la señal hacia una dirección concreta. Esto puede favorecer la cobertura en un ambiente determinado, aunque también podría reducirla en la dirección contraria.

Por eso, los resultados dependen de factores como la ubicación del router, la distribución de los ambientes, la distancia y los materiales de las paredes. No necesariamente funcionará de la misma manera en todas las viviendas.

Además, este truco no reemplaza otras soluciones cuando existen problemas importantes de cobertura. Ubicar el router en un punto central y despejado, utilizar repetidores o recurrir a sistemas Wi-Fi diseñados para cubrir espacios grandes pueden resultar alternativas más adecuadas.

El papel aluminio puede funcionar, entonces, como una solución casera económica y experimental para orientar la señal, pero debe utilizarse como reflector y nunca cubriendo completamente el módem.