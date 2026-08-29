Para qué sirve colocar papel aluminio en las ventanas

Además, una diferencia importante de temperatura entre ambas superficies puede generar tensiones térmicas en determinados tipos de ventanas, especialmente si el vidrio ya presenta algún daño. Por este motivo, los arquitectos recomiendan priorizar siempre las protecciones solares exteriores.

De todas maneras, el papel aluminio debe entenderse como una solución temporal para jornadas de mucho calor y no como un reemplazo permanente de sistemas diseñados específicamente para proteger una vivienda. El material tampoco está preparado para permanecer durante largos períodos expuesto al viento, la lluvia y el sol.

Para conseguir mejores resultados, el método puede complementarse con otros hábitos sencillos, como cerrar persianas durante las horas de mayor radiación, utilizar toldos y ventilar durante la noche o temprano por la mañana, cuando la temperatura exterior es más baja.

Así, el papel aluminio puede convertirse en una alternativa rápida y económica para enfrentar un día particularmente caluroso. La clave está en colocarlo correctamente por fuera de la ventana y utilizarlo como una ayuda puntual dentro de una estrategia más amplia para mantener fresca la casa.