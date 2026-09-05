Javier Milei firmó el decreto que avala un cambio rotundo en el calendario de feriados: cómo queda el próximo
Tras dejar atrás una denominación del kirchnerismo, el Gobierno confirmó el calendario de feriados para este 2026 con el descanso de tres días para octubre.
El calendario oficial de feriados nacionales volvió a quedar en el centro del debate político y cultural a raíz de una modificación nominal implementada por la gestión de Javier Milei, avalado en el decreto de este año y que puso fin a una determinación del 2010.
A través de las comunicaciones institucionales de la administración central y las actualizaciones en el sitio oficial argentina.gob.ar, el Gobierno consolidó el cambio de denominación del feriado correspondiente al 12 de octubre, que dejó atrás el nombre de “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” para volver a llamarse oficialmente “Día de la Raza”.
La nomenclatura anterior había sido establecida ininterrumpidamente entre 2010 y 2023 mediante el Decreto 1584/10, firmado por la entonces presidenta Cristina Kirchner, con el objetivo declarado de desterrar el concepto colonial de "raza" y fomentar el diálogo intercultural con los pueblos originarios.
Sin embargo, ya desde el inicio de la gestión actual, las cuentas oficiales del Ejecutivo anticiparon el giro conceptual al reivindicar la fecha como la conmemoración de "la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano".
La medida generó un inmediato rechazo por parte de diversos sectores académicos y sociales, que denunciaron la decisión como un retroceso en materia de derechos humanos y un gesto de negacionismo frente a la composición pluri y multicultural de la identidad argentina.
Cuándo cae el feriado y cómo será el fin de semana largo
Más allá de la controversia simbólica en torno al nombre, la llegada del décimo mes del año activará un nuevo descanso en el calendario nacional.
Para este 2026, el feriado del 12 de octubre caerá un día lunes. A pesar de tratarse de una fecha históricamente pasible de traslado según el régimen de feriados trasladables vigente, el Ejecutivo nacional optó por mantenerlo inamovible en su jornada original.
De esta manera, la medida garantizará un fin de semana largo de tres días consecutivos —conformado por el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre—, propiciando un incentivo directo para el turismo interno y el movimiento recreativo en los principales destinos del país.
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