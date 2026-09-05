Javier Milei firmó el decreto que avala un cambio rotundo en el calendario de feriados: cómo queda el próximo

Cuándo cae el feriado y cómo será el fin de semana largo

Más allá de la controversia simbólica en torno al nombre, la llegada del décimo mes del año activará un nuevo descanso en el calendario nacional.

Para este 2026, el feriado del 12 de octubre caerá un día lunes. A pesar de tratarse de una fecha históricamente pasible de traslado según el régimen de feriados trasladables vigente, el Ejecutivo nacional optó por mantenerlo inamovible en su jornada original.

De esta manera, la medida garantizará un fin de semana largo de tres días consecutivos —conformado por el sábado 10, el domingo 11 y el lunes 12 de octubre—, propiciando un incentivo directo para el turismo interno y el movimiento recreativo en los principales destinos del país.