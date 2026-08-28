Envolver las tarjetas de crédito con papel aluminio: para qué sirve

Desde el punto de vista físico, los materiales conductores pueden bloquear señales electromagnéticas, por lo que el método tiene un fundamento concreto. Sin embargo, esto no significa que sea una protección indispensable ni que permita evitar todas las modalidades de fraude relacionadas con tarjetas bancarias.

Una de sus principales limitaciones es que la tecnología utilizada para los pagos sin contacto funciona a distancias muy cortas. Por este motivo, los intentos de obtener datos mediante RFID representan un riesgo más acotado que otras modalidades de estafa digital.

En la actualidad, existen amenazas mucho más frecuentes que no pueden evitarse envolviendo una tarjeta. Entre ellas aparecen el phishing, el robo de credenciales, la clonación tradicional y las estafas realizadas mediante plataformas digitales.

Por eso, el papel aluminio puede funcionar como una capa adicional de protección, pero no debería ser la única medida de seguridad. También existen billeteras especialmente diseñadas con bloqueo RFID que cumplen una función similar de manera más práctica.

A esto se suma la importancia de activar las notificaciones de movimientos bancarios, revisar periódicamente los consumos y comunicarse rápidamente con la entidad financiera ante cualquier operación desconocida. Así, envolver la tarjeta puede servir para bloquear temporalmente determinadas señales, pero la protección de los datos financieros requiere combinar distintas medidas de prevención.