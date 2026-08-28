Envolver las tarjetas de crédito con papel aluminio: para qué sirve
Una práctica casera propone envolver las tarjetas bancarias con papel aluminio para reducir el riesgo de lecturas no autorizadas.
Las tarjetas de crédito y débito con tecnología sin contacto se convirtieron en una herramienta habitual para realizar compras de manera rápida. Al acercarlas a una terminal de pago, permiten completar una operación sin necesidad de introducirlas en el dispositivo.
Sin embargo, esta tecnología también despertó preocupación por la posibilidad de que terceros intenten captar información de las tarjetas mediante señales inalámbricas. Frente a este escenario, comenzó a difundirse un particular truco: envolverlas con papel aluminio antes de guardarlas en la billetera.
La explicación está relacionada con el funcionamiento de las tarjetas que utilizan tecnología RFID, capaz de transmitir información mediante ondas electromagnéticas de corto alcance. El aluminio, al ser un material conductor, puede interferir con esas señales y dificultar que sean captadas desde el exterior.
De esta manera, envolver completamente una tarjeta puede generar un efecto similar al de una jaula de Faraday, bloqueando o debilitando la comunicación inalámbrica. Por este motivo, algunas personas utilizan el método especialmente cuando circulan por lugares concurridos, como aeropuertos, estaciones o medios de transporte.
Los motivos de envolver la tarjeta de crédito
El principal objetivo de utilizar papel aluminio alrededor de una tarjeta es sumar una barrera física frente a una eventual lectura inalámbrica no autorizada. Este tipo de fraude suele asociarse al denominado skimming inalámbrico, mediante el cual se intenta obtener información aprovechando la tecnología sin contacto.
Desde el punto de vista físico, los materiales conductores pueden bloquear señales electromagnéticas, por lo que el método tiene un fundamento concreto. Sin embargo, esto no significa que sea una protección indispensable ni que permita evitar todas las modalidades de fraude relacionadas con tarjetas bancarias.
Una de sus principales limitaciones es que la tecnología utilizada para los pagos sin contacto funciona a distancias muy cortas. Por este motivo, los intentos de obtener datos mediante RFID representan un riesgo más acotado que otras modalidades de estafa digital.
En la actualidad, existen amenazas mucho más frecuentes que no pueden evitarse envolviendo una tarjeta. Entre ellas aparecen el phishing, el robo de credenciales, la clonación tradicional y las estafas realizadas mediante plataformas digitales.
Por eso, el papel aluminio puede funcionar como una capa adicional de protección, pero no debería ser la única medida de seguridad. También existen billeteras especialmente diseñadas con bloqueo RFID que cumplen una función similar de manera más práctica.
A esto se suma la importancia de activar las notificaciones de movimientos bancarios, revisar periódicamente los consumos y comunicarse rápidamente con la entidad financiera ante cualquier operación desconocida. Así, envolver la tarjeta puede servir para bloquear temporalmente determinadas señales, pero la protección de los datos financieros requiere combinar distintas medidas de prevención.
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