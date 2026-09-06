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Franco Colapinto concretó una remontada épica en Monza y sumó puntos en el GP de Italia

Franco Colapinto concretó una remontada épica en Monza y sumó puntos en el GP de Italia
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Franco Colapinto
Fórmula 1

Tras sufrir una salida de pista que lo relegó al 15° lugar, el argentino se redimió con una brillante seguidilla de sobrepasos para finalizar noveno en el Autódromo Nacional.

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El Gran Premio de Italia regaló un espectáculo vertiginoso de principio a fin y Franco Colapinto volvió a erigirse como gran protagonista. En una competencia llena de alternativas, incidentes y neutralizaciones en Monza, el joven piloto argentino completó una formidable actuación al cruzar la meta en la novena posición, resultado que le permitió cosechar dos unidades vitales para el equipo Alpine.

El inicio en el trazado italiano encendió las ilusiones del garaje francés. Colapinto partió desde el séptimo puesto y sacó tajada de un toque inicial entre las Ferrari para escalar hasta el sexto lugar. Tras el violento despiste de Charles Leclerc en la tercera vuelta y la posterior bandera roja, el relanzamiento dejó momentos de máxima adrenalina. En la reanudación, el bonaerense concretó una maniobra magistral al superar a Max Verstappen para ponerse tercero, pero metros más adelante se fue ancho a la leca en la curva de Lesmo y cayó estrepitosamente al decimoquinto casillero, acusando además leves daños en su monoplaza.

Sin embargo, el representante albiceleste no bajó los brazos y edificó una recuperación memorable a puro ritmo. Con maniobras precisas y arriesgadas, comenzó la escala superando sucesivamente a Carlos Sainz, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. El punto de quiebre se dio tras el levantamiento de un Virtual Safety Car, cuando ejecutó un magistral doble sobrepaso en la recta principal sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.

Con un ritmo sobresaliente vuelta tras vuelta, Colapinto recortó diferencias frente a Yuki Tsunoda y concretó el zarpazo en el giro 41 para adueñarse de la novena colocación, posición que defendió con firmeza hasta la bandera a cuadros. Mientras Kimi Antonelli se quedó con la victoria escoltado por George Russell y Max Verstappen, el garaje de Alpine celebró un balance sumamente positivo gracias al séptimo lugar de Pierre Gasly y la heroica novena ubicación del argentino, quien demostró temple y competitividad para volver a sumar en la Fórmula 1.

Los números de Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1: minuto a minuto

¡FINALIZÓ EL GRAN PREMIO DE ITALIA!

¡FRANCO COLAPINTO SIGUE ADELANTANDO!

En la vuelta 41, el argentino pasó sin problemas a Yuki Tsunoda y ahora se ubica 9°

Vuelta 29/53: ¡DOBLE ADELANTAMIENTO DE FRANCO COLAPINTO!

El argentino aprovechó el relanzamiento tras el VSC y logró adelantar en la recta principal a Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.

Vuelta 22/53: ¡Nuevo adelantamiento de Colapinto!

El argentino se redime de su salida de pista y, en el mismo lugar que el sobrepaso sobre Ocon, superó a Nico Hulkenberg.

Franco Colapinto sigue con buen ritmo, pasó a Esteban Ocón y ahora se ubica 13°

¡Adelantamiento de Franco Colapinto!

Tras la salida de pista que lo relegó en la grilla, el argentino comienza a recuperar posiciones y superó a Carlos Sainz para quedar 14°.

Franco Colapinto perdió muchas posiciones y el auto no va al 100%: ahora se ubica 16° en Italia

Vuelta 6/53: ¡Notable largada de Colapinto y después se fue afuera!

El argentino logró superar a Max Verstappen y quedar tercero. Sin embargo, en medio de la pelea, se fue a la leca en Lesmo y regresó a la pista en el 15° lugar. Antonelli escaló al sexto puesto, mientras que Russell mantuvo el primer puesto sobre Gasly.

¡Se relanzó el Gran Premio de Italia!

El fuerte accidente de Charles Leclerc que generó una bandera roja en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

El piloto de Ferrari se golpeó durante el segundo giro de la carrera en Monza y abandonó la prueba

Lee la nota

Carrera parada en Italia: los pilotos se encuentran en los pits a la espera del relanzamiento

Posiciones parciales del Gran Premio de Italia

  • George Russell
  • Pierre Gasly
  • Max Verstappen
  • Franco Colapinto
  • Oscar Piastri
  • Lando Norris
  • Arvid Lindblad
  • Lewis Hamilton
  • Oliver Bearman
  • Esteban Ocon
  • Gabriel Bortoleto
  • Andrea Kimi Antonelli
  • Nico Hulkenberg
  • Yuki Tsunoda
  • Liam Lawson
  • Carlos Sainz
  • Sergio Checo Pérez
  • Alex Albon
  • Valtteri Bottas
  • Lance Stroll
  • Fernando Alonso
  • Charles Leclerc (DNF)

¡BANDERA ROJA EN ITALIA!

Franco Colapinto se ubica cuarto en el arranque de una carrera que ilusiona: su compañero, Pierre Gasly, está segundo.

TREMENDO GOLPE DE LECLERQ EN LA VUELTA 3 Y HAY SAFETY CAR

Gran largada de Franco que aprovechó un toque entre los Ferrari y adelantó una posición: ahora está 6°

¡ARRANCÓ LA CARRERA!

EL RAYO McQUEEN ya está en la pista de Monza para se uno de los Safety Car

Lionel Scaloni dijo presente en Monza para alentar a Franco Colapinto en el GP de Italia de F1

Los números de Franco Colapinto en la clasificación de Monza

Gran logro para Alpine

El Gran Premio de Italia dejó una de las grandes sorpresas de la temporada: Pierre Gasly se quedó con la pole position en Monza tras dominar las tres tandas de clasificación. El piloto de Alpine aprovechó las actualizaciones que la escudería había estrenado en Zandvoort y marcó 1:21.786 en su segundo intento de Q3.

El francés superó por apenas 0.060 a George Russell, de Mercedes, quien registró 1:21.846, mientras que Oscar Piastri quedó tercero a 0.180, con un tiempo de 1:21.966. Así, Gasly partirá desde el primer lugar, acompañado por Russell y Piastri en las primeras posiciones.

“Fue increíble. Muchas gracias a todos. Fue una clasificación increíble desde la primera vuelta en Q1. Me sentí muy bien en el auto desde el comienzo. Intenté mejorar en cada sesión. Se sintió como una muy buena vuelta, estoy muy contento. Fueron muchos años esperando la oportunidad de conseguir una pole position. Gané mi primera carrera en Monza, ahora conseguí mi primera pole en este circuito. Es algo especial”, expresó el francés después de la sesión.

La jornada también fue histórica para Franco Colapinto, quien consiguió la mejor clasificación de su carrera en la Fórmula 1. El argentino marcó 1:22.220 y quedó inicialmente octavo, pero largará debido a la penalización de Andrea Kimi Antonelli, que caerá al fondo de la grilla. Además, Colapinto se quedó con el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación, con 26.779.

La carrera principal del Gran Premio de Italia se disputará este domingo 6 de septiembre desde las 10 de la mañana de Argentina y tendrá una duración de 53 vueltas.

La primera fila estará conformada por Gasly y Russell, mientras que Piastri y Charles Leclerc partirán desde la segunda. Colapinto, en tanto, comenzará desde la séptima posición, con Norris a su lado.

Pierre Gasly cerró la clasificación con un registro de 1:21.786 en su segundo intento y se quedó con la pole. El francés de Alpine superó por apenas 0.060 a George Russell (1:21.846) y por 0.180 a Oscar Piastri (1:21.966), quienes largarán segundo y tercero, respectivamente.

Franco Colapinto terminó con 1:22.220 y partirá 7°. El argentino se quedó con el mejor tiempo del primer sector de toda la clasificación (26.779) y finalizó a 0.434 del registro de su compañero.

Aunque Colapinto había marcado el octavo mejor tiempo, Andrea Kimi Antonelli, que había terminado séptimo, recibió una penalización y caerá al fondo de la grilla. Por ese motivo, el argentino avanzará un puesto y largará desde la séptima posición.

PIERRE GASLY SE QUEDÓ CON LA POLE POSITION

Franco Colapinto mejora su registro y marca 1:22.220 para saltar al 8° lugar momentáneamente.

FINAL DE LA Q2

Esteban Ocon de Haas (16°), Carlos Sainz de Williams (15°), Liam Lawson de Red Bull Racing (14°), Nico Hülkenberg de Audi (13°), Ollie Bearman de Haas (12°) y Gabriel Bortoleto de Audi (11°) son los eliminados en esta tanda.

Franco Colapinto a Q3

En su segundo intento, Franco Colapinto registró 1:22.400 y terminó 8°, a 0.518 del mejor tiempo, marcado por Andrea Kimi Antonelli (1:21.882), y a 0.323 de su compañero Pierre Gasly, quien avanzó a Q3 en el cuarto lugar con 1:22.077.

El argentino quedó por delante de Gabriel Bortoleto, que fue el primer eliminado en el 11° puesto, y también superó a las dos Ferrari: Lewis Hamilton terminó 10° y Charles Leclerc, 9°.

Franco Colapinto volvió a quedarse con el mejor registro del primer sector al marcar 26.779, aunque no pudo sostener ese ritmo en el resto de la vuelta. El argentino cerró un tiempo de 1:22.403, que lo ubicó , a 0.277 de Pierre Gasly y a 0.386 del registro de Oscar Piastri.

SE CORRE LA Q2

Los 16 pilotos en competencia tendrán 15 minutos para evitar quedar entre los seis peores tiempos que serán eliminados.

Franco Colapinto: "En la FP1 muy bien, en la FP2 un poquito perdidos"

“En la FP1 muy bien. Salí, di cuatro vueltas y ya hice el tiempo. Después tuve un problema con el motor en el low-fuel (poco combustible) con las blandas. Tendría que haber mejorado cinco décimas. Tendría que haber hecho un tiempo parecido al que hice ahora (FP2). Un poquito mejor, de hecho”, explicó el argentino.

“En la FP2 estábamos un poquito perdidos. Dimos un paso para atrás. Hay que entender por qué. Si es la temperatura, porque hizo más calor o qué es lo que pasó. Costó más, el auto no iba tan bien, estaba un poco suelto”, relató. “No tenía grip (agarre) en mitad de curva e iba de trompa. En la salida tenía poco grip trasero. En general, no evolucionamos nada. Siento que empeoramos bastante”, afirmó.

“Tenemos que entender el por qué. Creo que la FP1 había sido muy positiva y el long run (tanda larga con combustible) fue muy bueno. Con las medias hice un tiempo rápido y tenía para mejorar. Hay que volver a eso y entender”, señaló. Y agregó: “Lo bueno es que lo del motor de la FP1 lo solucionamos. No pude utilizar el qualy sim (modo de clasificación). La FP2 estuvo un poco complicada”.

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¿Cómo ver a Colapinto en Monza este fin de semana?

  • Televisión: En Fox Sports se transmiten las competencias de la Fórmula 1 en Argentina. Está disponible en operadores de cable como Flow (canales 25 y 106 HD), DirecTV (canales 105 y 1605 HD) y Telecentro (canales 101 y 1013 HD).
  • Streaming online: La cobertura completa de las prácticas, clasificación y carrera se encuentra en Disney+ con el plan correspondiente.

¿Cuándo corre Colapinto este sábado en el Gran Premio de Italia?

Sábado 5 de septiembre
  • Práctica libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11.00
Domingo 6 de septiembre
  • Carrera a 53 vueltas: 10.00

Práctica Libre 2: FINALIZADA / Franco Colapinto 11º

George Russell fue el más veloz de este segundo entrenamiento con un registro de 1:22.559, que le permitió aventajar a Charles Leclerc por 0.120 y a Andrea Kimi Antonelli por 0.141.

Franco Colapinto registró su mejor tiempo en 1:23.619 para ubicarse 11° en la tabla de tiempos de la FP2: contabilizó 19 giros y fue 0.154 más veloz que Pierre Gasly, que firmó una vuelta de 1:23.773. El francés, que no había salido a pista en el primer entrenamiento, figuró 14°.

El argentino se ubicó a 1.060 del tiempo de cima, pero su mirada principal estuvo en la batalla con los equipos del medio. Quedó detrás de Arvid Lindblad de Racing Bulls (a 0.270), Ollie Bearman de Haas (a 0.249) y Yuki Tsunoda de Racing Bulls (a 0.164). Al mismo tiempo, giró más rápido que los Audi de Nico Hülkenberg (0.113) y Gabriel Bortoleto (0.157).

Práctica Libre 1: FINALIZADA / Franco Colapinto 9º

Ferrari lideró esta primera salida a pista en Monza con Charles Leclerc como el más veloz (1:23.008) y Lewis Hamilton (1:23.181) detrás. George Russell se posicionó en el tercer lugar con su Mercedes tras un giro de 1:23.312.

Franco Colapinto estrenó las mejoras de su Alpine, contabilizó 27 vueltas y se posicionó en el 9° lugar. El argentino, que no logró completar un giro rápido con gomas rojas, tuvo una práctica positiva en el primer intento con las actualizaciones.

El corredor confirmado para Alpine en 2027 marcó 1:24.028 en su mejor intento, para ubicarse a 1.020 del tiempo de punta. Aunque el dato sobresalienta es que giró a 0.022 del mejor registro de Audi que tuvo Gabriel Bortoleto (8°) y a 0.226 del tiempo más destacado de Racing Bulls que firmó Arvid Lindblad (7°). Una medida clave en la pelea por ser el mejor del resto.

Pierre Gasly, compañero de Franco, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino.

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Uno de los dos pilotos de Alpine no estará presente en la FP1 del GP de Italia

El Gran Premio de Italia de Fórmula 1 ya comienza a tomar forma y Alpine confirmó una de las novedades que tendrá durante la primera jornada de actividad en el circuito de Monza. La escudería francesa decidió que Paul Aron participará de la primera práctica libre, por lo que el piloto de reserva volverá a ponerse al mando de un monoplaza durante un fin de semana de competencia.

A diferencia de lo ocurrido en Hungría, esta vez el estonio no reemplazará a Franco Colapinto. Aron tendrá a disposición el Alpine que habitualmente conduce Pierre Gasly, mientras que el argentino comenzará la actividad del viernes con su propio auto.

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Colapinto y las mejoras de Alpine para el GP de Italia en Monza: "Estoy deseando..."

Franco Colapinto ya palpita de la mejor manera lo que será una jornada especial en el Gran Premio de Italia. El piloto argentino afrontará la cita en el legendario circuito de Monza con un incentivo clave para su monoplaza: estrenará el paquete de mejoras que la escudería Alpine viene de probar con éxito en la última presentación de la mano de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Las expectativas en el garaje de la escudería francesa son altas tras los datos recabados recientemente. El joven oriundo de Pilar valoró los avances técnicos y remarcó la importancia de optimizar los tiempos de adaptación desde las primeras sesiones de entrenamientos libres del viernes para sacarle el máximo jugo al auto en un trazado de alta velocidad.

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Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia

Franco Colapinto volverá a subirse al Alpine este fin de semana para disputar el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, una competencia especial por el escenario en el que se desarrolla y por el momento que atraviesa el piloto argentino. Después de confirmarse su continuidad en el equipo francés para la temporada 2027, el objetivo estará puesto ahora en volver a pelear por los puestos de puntos.

La actividad se trasladará al histórico circuito de Monza, conocido como el Templo de la Velocidad. Allí, Colapinto afrontará una nueva fecha del campeonato después del descanso posterior al Gran Premio de los Países Bajos y tendrá por delante un fin de semana con el formato tradicional de competencia.

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