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Franco Colapinto concretó una remontada épica en Monza y sumó puntos en el GP de Italia
Tras sufrir una salida de pista que lo relegó al 15° lugar, el argentino se redimió con una brillante seguidilla de sobrepasos para finalizar noveno en el Autódromo Nacional.
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Franco Colapinto vuelve a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia
El Gran Premio de Italia regaló un espectáculo vertiginoso de principio a fin y Franco Colapinto volvió a erigirse como gran protagonista. En una competencia llena de alternativas, incidentes y neutralizaciones en Monza, el joven piloto argentino completó una formidable actuación al cruzar la meta en la novena posición, resultado que le permitió cosechar dos unidades vitales para el equipo Alpine.
El inicio en el trazado italiano encendió las ilusiones del garaje francés. Colapinto partió desde el séptimo puesto y sacó tajada de un toque inicial entre las Ferrari para escalar hasta el sexto lugar. Tras el violento despiste de Charles Leclerc en la tercera vuelta y la posterior bandera roja, el relanzamiento dejó momentos de máxima adrenalina. En la reanudación, el bonaerense concretó una maniobra magistral al superar a Max Verstappen para ponerse tercero, pero metros más adelante se fue ancho a la leca en la curva de Lesmo y cayó estrepitosamente al decimoquinto casillero, acusando además leves daños en su monoplaza.
Sin embargo, el representante albiceleste no bajó los brazos y edificó una recuperación memorable a puro ritmo. Con maniobras precisas y arriesgadas, comenzó la escala superando sucesivamente a Carlos Sainz, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg. El punto de quiebre se dio tras el levantamiento de un Virtual Safety Car, cuando ejecutó un magistral doble sobrepaso en la recta principal sobre Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto.
Con un ritmo sobresaliente vuelta tras vuelta, Colapinto recortó diferencias frente a Yuki Tsunoda y concretó el zarpazo en el giro 41 para adueñarse de la novena colocación, posición que defendió con firmeza hasta la bandera a cuadros. Mientras Kimi Antonelli se quedó con la victoria escoltado por George Russell y Max Verstappen, el garaje de Alpine celebró un balance sumamente positivo gracias al séptimo lugar de Pierre Gasly y la heroica novena ubicación del argentino, quien demostró temple y competitividad para volver a sumar en la Fórmula 1.
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