Se viene la helada: cómo estará el clima este domingo 6 de septiembre y el resto de la semana

Los mapas de anomalías térmicas reflejan un escenario inusualmente gélido para la época, con valores que se ubicarán entre 7 °C y 11 °C por debajo de los promedios históricos, e incluso con diferencias mayores en algunos puntos. Este enfriamiento afectará también a Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y Chile, aunque el núcleo más intenso se concentrará en territorio argentino. La combinación de aire glacial, cielos despejados y condiciones propicias durante la madrugada potenciará el marcado descenso de los registros.