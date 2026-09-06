Se viene la helada: cómo estará el clima este domingo 6 de septiembre y el resto de la semana
El domingo irrumpe una masa de aire polar con mínimas de hasta -4 °C en el sur bonaerense. Heladas generalizadas y un descenso térmico récord para septiembre.
Una masa de aire de origen polar irrumpe con fuerza sobre Argentina durante el fin de semana y provoca un giro brusco en las condiciones térmicas. El descenso de temperatura se acentuará de manera notable, especialmente en la región central del país, donde el frente frío avanzará rápidamente desde el domingo.
Los mapas de anomalías térmicas reflejan un escenario inusualmente gélido para la época, con valores que se ubicarán entre 7 °C y 11 °C por debajo de los promedios históricos, e incluso con diferencias mayores en algunos puntos. Este enfriamiento afectará también a Uruguay, Paraguay, el sur de Brasil y Chile, aunque el núcleo más intenso se concentrará en territorio argentino. La combinación de aire glacial, cielos despejados y condiciones propicias durante la madrugada potenciará el marcado descenso de los registros.
El lunes por la mañana se perfila como el momento más crítico del evento. El sur de la provincia de Buenos Aires encabeza las zonas más afectadas, con temperaturas que rondarán los -4 °C en el sudoeste bonaerense, mientras que gran parte de la región pampeana también presentará valores bajo cero. Provincias como La Pampa, Córdoba, San Luis, Mendoza y sectores de Santa Fe y Entre Ríos sufrirán heladas intensas y generalizadas. En el sur bonaerense, además, podrían registrarse algunos chaparrones dispersos en áreas costeras.
Según informó Meteored, a pesar del rigor del frío, las precipitaciones no acompañarán al fenómeno. Las lluvias serán escasas en el centro y norte del país, con la única excepción del extremo sur bonaerense y la costa, donde el contraste entre el aire frío y las aguas más templadas podría generar inestabilidad y lloviznas aisladas, aunque de muy bajo volumen.
El fin de semana tendrá entonces un protagonista indiscutible: el fuerte descenso térmico y el riesgo de heladas severas durante la madrugada y la mañana del lunes, sin que las lluvias jueguen un papel relevante en este escenario invernal anticipado.
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