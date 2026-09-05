La Joaqui destrozó a Luck Ra, lo acusó de exponer su intimidad y confirmó su vínculo con Tiago PZK

Respecto al señalamiento sobre su nuevo vínculo con Tiago PZK —a quien Luck Ra catalogó como un ex amigo—, la cantante fue tajante al desmentir esa lectura interesada de los hechos: "Reducir toda esa historia a mi ex gran amigo no es contar la verdad, es elegir cuidadosamente qué parte de la verdad contar para sugerir una traición. Vos sabés perfectamente que nosotros nos conocemos desde chicos. Sabés que existe entre nosotros una historia propia, anterior, profunda y completamente independiente de vos".

Hacia el final, la intérprete rechazó las críticas sobre la velocidad con la que procesó su separación y le puso un freno definitivo a la exposición mediática de su intimidad: "Entiendo que te resulte chocante que haya podido procesar este duelo rápido, pero los duelos no tienen un tiempo reglamentario (...). Lo que sí rechazo es esa lógica tan vieja en la que cuando una mujer rehace su vida, alguien se siente habilitado a contar su intimidad y después presentarse como la víctima (...). Ojalá no confundas nunca más mi silencio con falta de memoria", sentenció.