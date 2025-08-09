Los motivos de por qué es más conveniente patentar tu auto fuera de CABA
Tras la eliminación de las restricciones territoriales, estas son las provincias más baratas para patentar un 0km. Los detalles en la nota.
Comprar un auto siempre es caro. Los impuestos, el seguro y el patentamiento sueles son trámites costosos y que golpean fuerte el bolsillo de cada comprador. Sin embargo, la eliminación de las restricciones territoriales trajo un poco de alivio, ya que permite patentar cualquier automóvil en diferentes provincias.
Esta medida fue anunciada por el Gobierno Nacional hace algunos meses atrás y tiene como objetivo brindar mayor libertad y flexibilidad a la hora de adquirir un coche cero kilómetros. Por este motivo, algunas jurisdicciones se presentan como mejores opciones que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las provincias más caras para patentar
Un informe de la Fundación Libertad tomó como ejemplo el Peugeot 208, el más vendido de 2024, y develó cuáles son las provincias más costosas para patentar:
- Provincia de Buenos Aires: alrededor de $1.146.900 al año, lo que representa cerca del 4,7% del precio del vehículo.
- Ciudad de Buenos Aires: unos $989.100 anuales, equivalente a aproximadamente el 4,1% del valor del auto.
- Río Negro: cerca de $851.200 al año, es decir, un 3,5% del precio de lista.
Las provincias más baratas para patentar un auto
En contrapartida, estas son las jurisdicciones más baratas según el relevamiento de Fundación Libertad a la hora de patentar un auto 0km:
- Chaco: cerca de $145.800 al año, equivalente al 0,6% del precio del vehículo.
- Córdoba: unos $294.600 anuales, alrededor del 1,2% del valor del auto.
- Santiago del Estero: aproximadamente $437.800 al año, lo que representa un 1,8% del precio.
Por este motivo, a la hora de adquirir un auto, es importante considerar estos costos para evitar que la patente se convierta en un golpe inesperado al bolsillo.
