El truco casero que salva las zapatillas y te ayuda a para arreglar las partes despegadas

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Para que la reparación quede firme, el siguiente paso es sujetar la zona con una banda elástica o cinta adhesiva, permitiendo que el pegamento se adhiera correctamente. Tras unos minutos de secado, ya se puede retirar la sujeción y volver a usar el calzado sin problemas gracias a este práctico truco casero.

De todos modos, para evitar arreglos constantes, lo mejor es incorporar hábitos de cuidado. Mantener la limpieza es fundamental para alargar la vida útil: lo ideal es lavar las zapatillas a mano, guardarlas en un lugar seco y ventilado, dejarlas airear después de usarlas y utilizar productos adecuados. Así, además de aplicar un buen truco casero, se puede conservar el calzado en mejores condiciones por más tiempo.