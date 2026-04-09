El truco casero que salva las zapatillas y te ayuda a para arreglar las partes despegadas
Un truco casero revela el secreto mejor guardado de las zapatillas: cómo ese calzado nacido en la Inglaterra del siglo XIX revolucionó la moda y el día a día.
Para evitar gastar en un par nuevo, existe un truco casero simple y efectivo que permite extender la vida útil del calzado. Las zapatillas deportivas y urbanas se consolidaron como el calzado favorito por su comodidad y durabilidad.
Sin embargo, con el uso diario, la parte de la punta suele desgastarse más rápido, ya que es la zona que más roza contra el suelo y tiende a despegarse.
Con este truco casero, podés reparar tus zapatillas de forma práctica, mantenerlas en buen estado y seguir usándolas sin complicaciones.
El truco para arreglar las zapatillas
El desgaste que sufren las zapatillas con el uso diario no tiene comparación con otras prendas. Aun así, existe un truco casero que permite recuperar pares viejos con la punta abierta. No hay soluciones mágicas, pero contar con un adhesivo específico para calzado, seguro y apto para la goma, es clave para lograr un buen resultado.
Con un poco de cuidado, este truco casero se puede aplicar en pocos minutos. Primero, conviene colocar papel o diario dentro de la zapatilla para que mantenga su forma. Después, hay que limpiar bien la puntera para eliminar restos de suciedad o pegamento viejo y, recién ahí, aplicar el adhesivo en ambas partes a unir.
Para que la reparación quede firme, el siguiente paso es sujetar la zona con una banda elástica o cinta adhesiva, permitiendo que el pegamento se adhiera correctamente. Tras unos minutos de secado, ya se puede retirar la sujeción y volver a usar el calzado sin problemas gracias a este práctico truco casero.
De todos modos, para evitar arreglos constantes, lo mejor es incorporar hábitos de cuidado. Mantener la limpieza es fundamental para alargar la vida útil: lo ideal es lavar las zapatillas a mano, guardarlas en un lugar seco y ventilado, dejarlas airear después de usarlas y utilizar productos adecuados. Así, además de aplicar un buen truco casero, se puede conservar el calzado en mejores condiciones por más tiempo.
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