Megaoperativo contra una banda de gitanos estafadores: así operaban
Más de 20 allanamientos en simultáneo permitieron la detención de 14 personas y el secuestro de 42 rodados, autopartes, joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.
Un megaoperativo policial permitió desarticular a una banda de gitanos acusada de múltiples estafas y maniobras fraudulentas vinculadas al uso y comercialización ilegal de vehículos. El procedimiento, llevado adelante por la Policía de la Ciudad, culminó con 14 personas detenidas y el secuestro de 42 rodados, autopartes, joyas, celulares y documentación presuntamente falsa.
Un total de 26 allanamientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos del país: en la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense, Campana, Mar del Plata y Rosario.
La causa se inició tras una serie de denuncias por estafas reiteradas en varios barrios porteños, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°35, que encomendó la investigación a la División Defraudaciones y Estafas.
De acuerdo a los investigadores, la banda operaba mediante distintas modalidades delictivas. Entre ellas, el denominado “cuento del tío”, secuestros virtuales, extorsiones y fraudes en la compra-venta de vehículos. En este último caso, los delincuentes pactaban operaciones a través de redes sociales, abonaban solo una parte del valor del automóvil y luego se quedaban con el rodado sin completar el pago.
Los autos obtenidos eran utilizados posteriormente para cometer otros delitos y luego eran trasladados a otras ciudades donde se vendían o desguazaban en desarmaderos clandestinos. Parte del dinero obtenido en las estafas era invertido en la compra de nuevos vehículos, así como también en artículos de alto valor como joyas y carteras de lujo.
La investigación avanzó a partir de la detención inicial de uno de los implicados, en cuyo domicilio se encontraron cerca de 30 certificados de venta de autos falsificados. A partir de ese hallazgo, los agentes lograron reconstruir el entramado de la organización y detectar su modalidad de funcionamiento.
Durante los procedimientos, uno de los puntos clave fue un inmueble ubicado sobre la avenida Rivadavia al 9200, en el barrio de Villa Luro, donde se secuestraron 18 vehículos. En tanto, en El Palomar se incautaron otros cinco rodados y una importante cantidad de autopartes vinculadas a un desarmadero. En otros allanamientos se hallaron gran cantidad de joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.
Además, en dos puntos allanados en Versalles y Villa Devoto, los efectivos encontraron varias armas de fuego, entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del juez Manuel de Campos, quien ordenó los procedimientos tras recibir el informe de los investigadores. También se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, llaves y documentación que será peritada para avanzar en la causa.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por una serie de delitos económicos y otras maniobras ilícitas que, según los investigadores, estaban interconectadas dentro de una estructura organizada.
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