Megaoperativo contra una banda de gitanos estafadores: así operaban

mega operativo banda de gitanos

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La investigación avanzó a partir de la detención inicial de uno de los implicados, en cuyo domicilio se encontraron cerca de 30 certificados de venta de autos falsificados. A partir de ese hallazgo, los agentes lograron reconstruir el entramado de la organización y detectar su modalidad de funcionamiento.

Durante los procedimientos, uno de los puntos clave fue un inmueble ubicado sobre la avenida Rivadavia al 9200, en el barrio de Villa Luro, donde se secuestraron 18 vehículos. En tanto, en El Palomar se incautaron otros cinco rodados y una importante cantidad de autopartes vinculadas a un desarmadero. En otros allanamientos se hallaron gran cantidad de joyas, relojes, cadenas y carteras de lujo.

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Además, en dos puntos allanados en Versalles y Villa Devoto, los efectivos encontraron varias armas de fuego, entre ellas una escopeta Taurus, una escopeta de doble cañón, una carabina Mauser y dos rifles de aire comprimido, además de cartuchos.

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La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, a cargo del juez Manuel de Campos, quien ordenó los procedimientos tras recibir el informe de los investigadores. También se secuestraron teléfonos celulares, notebooks, llaves y documentación que será peritada para avanzar en la causa.

Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por una serie de delitos económicos y otras maniobras ilícitas que, según los investigadores, estaban interconectadas dentro de una estructura organizada.

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