Los preparativos para el Mundial: cómo acceder a los televisores con cuotas y sin interés y en donde
Los beneficios son claves, de cara a la Copa del Mundo, para la renovación de uno de los electrodomésticos más importantes gracias a las ofertas de las grandes cadenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Arrancó junio y los supermercados Carrefour y Coto pusieron en marcha sus nuevas promociones, con descuentos en electrodomésticos, incluyendo TVs para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Coto y los descuentos o financiaciones en cuota en televisores
Coto ofrece rebajas de hasta el 30% en algunos modelos, y se suma la posibilidad de pagarlos con ese descuento y en hasta 12 cuotas sin interés con distintas tarjetas bancarias.
Smart TV BGH 32’’
- Precio en oferta: $244.999
- Descuento del 30%
- 12 cuotas sin interés de $20.416,61
- Exclusivo online
Smart TV Philips 50’’
- Precio en oferta: $554.999
- Descuento del 25% en un pago
Smart TV Noblex 43’’
- Precio en oferta: $391.999,30
- Descuento del 30%
- 12 cuotas sin interés de $32.666
- Exclusivo online
Smart TV THS 32’’
- Precio en oferta: $239.999
- Descuento del 25% en un pago
Smart TV LG 32’’
- Precio en oferta: $293.999
- Descuento del 30%
- 12 cuotas sin interés de $24.499
Smart TV THS 55’’
- Precio en oferta: $592.499
- Descuento del 25% en un pago
Carrefour y los descuentos o financiaciones en cuotas en televisores
En el caso de Carrefour, ofrece precios rebajados y también cuotas sin interés en muchos de los modelos. Pero le agrega, en algunos casos, la posibilidad de sumarle una rebaja extra del 20% si se abona en un pago.
Smart TV 75’’ Samsung
- Precio en oferta: $2.199.000
- Descuento del 20% adicional en un pago
Smart TV 43’’ TCL QLed
- Precio en oferta: $499.000
- Descuento del 20% adicional en un pago
Smart TV Philips 55’’ 4K
- Precio en oferta: $899.000
- Descuento del 20% adicional en un pago
Smart TV Noblex 65’’ 4K
- Precio en oferta: $1.499.000
- Descuento del 25% adicional en un pago
Smart TV 60’’ BGH
- Precio en oferta: $1.099.000
- Descuento del 20% adicional en un pago
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