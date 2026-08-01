La publicación de Messi que aumentó la expectativa sobre su regreso a las canchas tras el Mundial

El gesto fue interpretado por los fanáticos como una señal de que podría volver a jugar, a menos de dos semanas de la final del Mundial 2026 con la selección argentina. Por lo pronto, el rosarino ya participó de tres entrenamientos con el plantel luego de sus vacaciones en la Argentina y el DT Guillermo Hoyos había manifestado durante el viernes que tenía una charla pendiente con Leo para definir la estrategia de cara a lo que viene para las Garzas, entre la liga local y la Leagues Cup.