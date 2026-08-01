La publicación de Messi que aumentó la expectativa sobre su regreso a las canchas tras el Mundial
El rosarino trabaja con el Inter de Miami desde el miércoles y podría tener minutos esta noche, tras una charla con el entrenador.
Lionel Messi elevó la expectativa sobre su regreso a la competencia con Inter Miami después de compartir en sus redes sociales el anuncio oficial del partido de este sábado ante Columbus Crew.
El gesto fue interpretado por los fanáticos como una señal de que podría volver a jugar, a menos de dos semanas de la final del Mundial 2026 con la selección argentina. Por lo pronto, el rosarino ya participó de tres entrenamientos con el plantel luego de sus vacaciones en la Argentina y el DT Guillermo Hoyos había manifestado durante el viernes que tenía una charla pendiente con Leo para definir la estrategia de cara a lo que viene para las Garzas, entre la liga local y la Leagues Cup.
Según las normas de la FIFA, Messi tenía derecho a tomarse 21 días de descansotras la caída de la selección argentina ante España en la final, pero decidió regresar a las prácticas sólo 10 días después. Su vuelo llegó desde Rosario a Miami el miércoles antes del amanecer y, ya a media mañana, el crack estaba en el campo junto a sus compañeros. Por el contrario, Rodrigo De Paul, que también estuvo en la definición de la Copa del Mundo, se reincorporó al plantel este viernes.
Sin embarrgo, el técnico Guillermo Hoyos evitó dar definiciones sobre la presencia de Messi y De Paul en el partido del sábado. “Estamos hablando con Messi, pero llegó hace poco. No hemos tenido tiempo de hablar de eso, pero estamos muy contentos de que hayan regresado y nos alegra verlos”, explicó.
Las Garzas ganaron sus dos encuentros desde la reanudación de la MLS, ante Chicago Fire por 3-2 como local y ante Montreal por 1-0 como visitante, con mayoría de juveniles en el banco de suplentes. Luis Suárez fue decisivo en ambos encuentros y se sumó una contingencia con otro de sus delanteros: Germán Berterame debió salir tras un golpe en la cabeza en el partido en Canadá, no participó de las prácticas y, según el protocolo, debe cumplir un entrenamiento completo antes de volver a jugar después de una conmoción como la que sufrió.
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