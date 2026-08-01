Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto al AMBA: qué día se termina el alivio

Sábado: Jornada sin lluvias tras el cese de las tormentas matutinas. Temperatura estimada entre los 12°C y los 18°C.

Domingo: Cielo completamente cubierto, pero sin precipitaciones a la vista. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C y los 14°C.

Lunes: Se prevé una probabilidad del 60% de lluvia débil, focalizada principalmente hacia la tarde. El resto de la jornada transcurrirá con pocas nubes y claros. Temperaturas entre los 11°C y los 18°C.

Martes: Sin lluvias. Cielo cubierto durante la madrugada y la mañana, dando paso luego a nubosidad variable con claros. Mínima de 11°C y máxima de 15°C.

Miércoles: Condiciones muy similares, con registros que se mantendrán entre los 11°C y los 15°C, transitando una jornada mayormente cubierta y parcialmente nubosa.

Jueves: Regresa la probabilidad de precipitaciones, calculada en un 70% de lluvia débil centrada fundamentalmente entre la mañana y el mediodía. Hacia la tarde el panorama mejorará con momentos entre soleados y despejados, con un descenso de temperatura que irá de los 8°C a los 13°C.