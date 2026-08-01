Cambió el pronóstico y las lluvias vuelven antes de lo previsto al AMBA: qué día se termina el alivio
Luego de una jornada de viernes marcada por lluvias continuas y tormentas intensas durante la madrugada del sábado, el alivio no duraría demasiado.
El alivio llegó finalmente para los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras un viernes en el que las lluvias dijeron presente durante casi todo el día, y de un cierre de madrugada con fuertes tormentas que se extendieron hasta las primeras horas de este sábado, las condiciones meteorológicas mejoraron notablemente.
Desde la mañana de este sábado, el mal tiempo quedó atrás y ya no se esperan precipitaciones para el resto del fin de semana, aunque el descanso del agua no duraría demasiado.
El cambio en el pronóstico implica un regreso casi inminente de las precipitaciones para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, según el reciente informe del sitio especializado Meteored.
Qué día vuelven las lluvias al AMBA
De acuerdo con los datos de Meteored, el termómetro se mantendrá en valores moderados y las chances de nuevas lluvias se concentrarán recién en momentos puntuales de la semana entrante:
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Sábado: Jornada sin lluvias tras el cese de las tormentas matutinas. Temperatura estimada entre los 12°C y los 18°C.
Domingo: Cielo completamente cubierto, pero sin precipitaciones a la vista. Las marcas térmicas oscilarán entre los 9°C y los 14°C.
Lunes: Se prevé una probabilidad del 60% de lluvia débil, focalizada principalmente hacia la tarde. El resto de la jornada transcurrirá con pocas nubes y claros. Temperaturas entre los 11°C y los 18°C.
Martes: Sin lluvias. Cielo cubierto durante la madrugada y la mañana, dando paso luego a nubosidad variable con claros. Mínima de 11°C y máxima de 15°C.
Miércoles: Condiciones muy similares, con registros que se mantendrán entre los 11°C y los 15°C, transitando una jornada mayormente cubierta y parcialmente nubosa.
Jueves: Regresa la probabilidad de precipitaciones, calculada en un 70% de lluvia débil centrada fundamentalmente entre la mañana y el mediodía. Hacia la tarde el panorama mejorará con momentos entre soleados y despejados, con un descenso de temperatura que irá de los 8°C a los 13°C.
Viernes: El buen clima se consolida con nubosidad variable y un ambiente más fresco, marcando temperaturas de entre 5°C y 13°C.
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