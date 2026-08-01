Tragedia en la Ruta 192: siete personas murieron en un choque, tres eran menores
El dramático accidente ocurrió el viernes por la noche a la altura de la localidad bonaerense de Torres, en el límite con el partido de Exaltación de la Cruz.
Un trágico accidente ocurrió este viernes por la noche sobre el kilómetro 22 de la ruta provincial 192. Siete personas murieron tras un choque frontal entre un auto y un camión en el límite entre las localidades de Torres y Exaltación de la Cruz, durante un fuerte temporal que redujo la visibilidad en el camino.
De acuerdo a los sitios locales, el accidente ocurrió cerca de las 21, cuando un Chevrolet Chevette en el que viajaban ocho personas impactó de frente contra un camión Mercedes-Benz. Como consecuencia de la violencia del choque, siete ocupantes del auto murieron en el lugar.
Las autoridades identificaron al conductor del Chevette como Emiliano Ramón Moreira, de 34 años. Entre las víctimas fatales figuran también Tamara Gildi Albarenque, de 37; Ludmila Frede, de 22; Santiago Frede, de 19; Milagros Moreira, de 16; Martina Moreira, de 11; y Josefina Moreira, de diez años, todos domiciliados en la localidad de Parada Robles, de donde también es originario el sobreviviente.
El vehículo en el que se desplazaban, fabricado hasta la década de los 90 y homologado para transportar a un máximo de cinco pasajeros, trasladaba a ocho personas en el momento del impacto.
Hasta las primeras horas de este sábado, las autoridades continuaban con las tareas para identificar a todas las víctimas. El camión era conducido por un joven de unos 20 años que iba acompañado por un hombre de alrededor de 50. Ambos resultaron ilesos.
En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el choque.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.
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