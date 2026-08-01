Tragedia en la Ruta 192: siete personas murieron en un choque, tres eran menores

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía, Bomberos Voluntarios de Luján y peritos de la Policía Científica, que realizaron las pericias para determinar cómo se produjo el choque.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz, que inició actuaciones por homicidio culposo. Mientras avanzaban los trabajos de los peritos, el tránsito sobre la ruta 192 permaneció parcialmente reducido por un operativo de seguridad.