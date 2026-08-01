HBO Max: la serie protagonizada por Amy Adams considerada entre las mejores de la década
En HBO Max se encuentra una de las series más aclamadas de los últimos años, protagonizada por Amy Adams, en un thriller que atrapó a la crítica y al público.
Dentro del catálogo de HBO Max se esconde una de las miniseries más destacadas de la última década. Con apenas ocho episodios, esta producción basada en una reconocida novela fue desarrollada de manera exclusiva para la plataforma y logró captar la atención tanto de la crítica como del público por su atrapante historia.
Las series son uno de los grandes diferenciales de HBO Max, una plataforma que a lo largo de los años dio vida a títulos considerados de los mejores de la televisión, como Band of Brothers, The Sopranos y Six Feet Under.
Gracias a su calidad narrativa, sus actuaciones y su nivel de producción, esta ficción de ocho capítulos también se ganó un lugar entre las propuestas más recomendadas del servicio de streaming.
De qué trata Sharp Objects
Una de las producciones más recomendadas de HBO Max está protagonizada por la reconocida actriz Amy Adams, quien interpreta a Camille Preaker, una periodista que regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de dos chicas. Lo que en un principio parece una investigación periodística termina obligándola a enfrentar viejos traumas familiares y heridas que nunca logró superar. La serie es Sharp Objects, conocida en español como Heridas Abiertas.
En esta ficción disponible en HBO Max, Camille acaba de salir de una internación en un hospital psiquiátrico cuando recibe el encargo de investigar los crímenes. Al volver a su casa, se reencuentra con Adora Crellin, su dominante madre, y con Amma, su enigmática hermanastra, con quien casi no tiene vínculo.
Mientras permanece en la antigua mansión familiar, la protagonista comienza a identificarse con las víctimas, al mismo tiempo que revive recuerdos dolorosos de su infancia. Para descubrir al responsable de los asesinatos, deberá reconstruir tanto el caso policial como los fragmentos más oscuros de su propia historia.
Estrenada en 2018, Sharp Objects se convirtió rápidamente en una de las series mejor valoradas de HBO Max. La crítica especializada elogió su guion, la actuación de Amy Adams y la atmósfera del thriller psicológico.
Ese reconocimiento se refleja en sus calificaciones: obtuvo un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, alcanzó 78 puntos sobre 100 en Metacritic y mantiene una puntuación de 8 sobre 10 en IMDb, consolidándose como una de las producciones más destacadas del catálogo de streaming.
Reparto de Sharp Objects
- Amy Adams: Camille Preaker
- Patricia Clarkson: Adora Crellin
- Chris Messina: Richard Willis
- Eliza Scanlen: Amma Crellin
- Matt Craven: Bill Vickery
Trailer de Sharp Objects
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