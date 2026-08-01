HBO Max: la serie protagonizada por Amy Adams considerada entre las mejores de la década

Mientras permanece en la antigua mansión familiar, la protagonista comienza a identificarse con las víctimas, al mismo tiempo que revive recuerdos dolorosos de su infancia. Para descubrir al responsable de los asesinatos, deberá reconstruir tanto el caso policial como los fragmentos más oscuros de su propia historia.

Estrenada en 2018, Sharp Objects se convirtió rápidamente en una de las series mejor valoradas de HBO Max. La crítica especializada elogió su guion, la actuación de Amy Adams y la atmósfera del thriller psicológico.

Ese reconocimiento se refleja en sus calificaciones: obtuvo un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, alcanzó 78 puntos sobre 100 en Metacritic y mantiene una puntuación de 8 sobre 10 en IMDb, consolidándose como una de las producciones más destacadas del catálogo de streaming.

Reparto de Sharp Objects

Amy Adams: Camille Preaker

Patricia Clarkson: Adora Crellin

Chris Messina: Richard Willis

Eliza Scanlen: Amma Crellin

Matt Craven: Bill Vickery

Trailer de Sharp Objects