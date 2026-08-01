Turismo en Uruguay: un pueblo con estilo griego que te transporta a Atenas
Este destino de Uruguay reúne playas, historia y naturaleza, convirtiéndose en una de las mejores opciones de turismo para disfrutar de una escapada inolvidable.
Entre los destinos más sorprendentes para hacer turismo en Uruguay existe un lugar que muchos comparan con la icónica isla griega de Santorini. Se trata de Casapueblo, un emblemático complejo ubicado en Punta Ballena, a pocos kilómetros de Punta del Este, que se convirtió en uno de los grandes atractivos del país por su particular arquitectura y su privilegiada ubicación frente al océano Atlántico.
Diseñado por el reconocido artista Carlos Páez Vilaró, el edificio fue durante años su residencia y espacio de trabajo. Sus características paredes blancas, las formas curvas y su estructura escalonada sobre los acantilados generan una postal muy similar a la de las islas Cícladas.
Precisamente esa estética, sumada a las vistas panorámicas del mar, hizo que el lugar ganara el apodo de "Santorini uruguayo" y se consolidara como una parada obligada para quienes realizan turismo en Uruguay.
Durante 2026, Casapueblo continúa siendo una propuesta ideal para quienes desean combinar arte, historia, naturaleza y descanso en un mismo recorrido. Además de albergar un museo y una galería dedicados a preservar la obra y el legado de Páez Vilaró, el complejo ofrece una de sus actividades más tradicionales: la Ceremonia al Sol.
Cada atardecer, los visitantes se reúnen en las terrazas para escuchar un poema recitado por el propio artista mientras el sol desaparece sobre el horizonte, una experiencia que transforma la puesta de sol en uno de los momentos más inolvidables del turismo en Uruguay.
Qué se puede hacer en Casapueblo
Ubicada sobre los acantilados de Punta Ballena, Casapueblo es uno de los lugares más emblemáticos para hacer turismo en Uruguay. Más que un edificio, esta creación del artista Carlos Páez Vilaró es una verdadera obra de arte habitable que se integra con el paisaje costero.
Sus paredes blancas, construidas con cal, y sus formas curvas, sin ángulos rectos, le dan una identidad única. Además, sus terrazas escalonadas con vistas al Río de la Plata recuerdan a las tradicionales construcciones de Santorini, generando un entorno con un marcado aire mediterráneo.
En el interior del complejo funcionan un museo, una galería de arte y un hotel, donde cada ambiente refleja la impronta creativa de su creador. Caminar por sus pasillos permite descubrir distintos rincones con vistas privilegiadas al mar, donde el azul del paisaje se funde con el blanco característico de la arquitectura. La construcción fue desarrollada durante más de tres décadas y nació como un proyecto personal de Páez Vilaró, quien buscó combinar el arte con la naturaleza para crear una obra completamente integrada al entorno.
Uno de los momentos más esperados por quienes visitan este atractivo de Uruguay llega al caer la tarde con la tradicional Ceremonia al Sol. Durante la puesta de sol, los visitantes escuchan un poema grabado con la voz de Carlos Páez Vilaró, mientras el astro se oculta sobre el horizonte y tiñe el paisaje de colores únicos.
Esta propuesta, sumada a la arquitectura inconfundible de Casapueblo, convierte al lugar en una parada obligada para quienes desean disfrutar del mejor turismo en Uruguay, combinando arte, naturaleza y una experiencia que evoca la esencia de las costas del Mediterráneo.
Dónde queda Casapueblo
Casapueblo está ubicada en Punta Ballena, en el departamento de Maldonado, uno de los destinos más visitados para hacer turismo en Uruguay. El complejo se encuentra sobre un acantilado con vistas privilegiadas al Río de la Plata, a pocos kilómetros de Punta del Este.
Cómo llegar a Casapueblo
Llegar a Casapueblo es sencillo tanto para quienes viajan en auto como para quienes utilizan transporte público durante su recorrido de turismo por Uruguay.
Desde Punta del Este, el trayecto demanda alrededor de 20 minutos por la Ruta Interbalnearia, mientras que desde Montevideo el viaje es de aproximadamente dos horas en dirección al departamento de Maldonado.
También existen líneas de ómnibus que conectan la capital uruguaya y los principales balnearios con Punta Ballena. Una vez en la zona, se puede acceder fácilmente en taxi, remís o aplicaciones de transporte. Su buena conectividad y la cercanía con otros atractivos turísticos hacen que la visita sea una excelente opción para una escapada de un día.
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