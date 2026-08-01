Turismo en Uruguay: un pueblo con estilo griego que te transporta a Atenas

Qué se puede hacer en Casapueblo

Ubicada sobre los acantilados de Punta Ballena, Casapueblo es uno de los lugares más emblemáticos para hacer turismo en Uruguay. Más que un edificio, esta creación del artista Carlos Páez Vilaró es una verdadera obra de arte habitable que se integra con el paisaje costero.

Sus paredes blancas, construidas con cal, y sus formas curvas, sin ángulos rectos, le dan una identidad única. Además, sus terrazas escalonadas con vistas al Río de la Plata recuerdan a las tradicionales construcciones de Santorini, generando un entorno con un marcado aire mediterráneo.

En el interior del complejo funcionan un museo, una galería de arte y un hotel, donde cada ambiente refleja la impronta creativa de su creador. Caminar por sus pasillos permite descubrir distintos rincones con vistas privilegiadas al mar, donde el azul del paisaje se funde con el blanco característico de la arquitectura. La construcción fue desarrollada durante más de tres décadas y nació como un proyecto personal de Páez Vilaró, quien buscó combinar el arte con la naturaleza para crear una obra completamente integrada al entorno.

Uno de los momentos más esperados por quienes visitan este atractivo de Uruguay llega al caer la tarde con la tradicional Ceremonia al Sol. Durante la puesta de sol, los visitantes escuchan un poema grabado con la voz de Carlos Páez Vilaró, mientras el astro se oculta sobre el horizonte y tiñe el paisaje de colores únicos.

Esta propuesta, sumada a la arquitectura inconfundible de Casapueblo, convierte al lugar en una parada obligada para quienes desean disfrutar del mejor turismo en Uruguay, combinando arte, naturaleza y una experiencia que evoca la esencia de las costas del Mediterráneo.

Dónde queda Casapueblo

Casapueblo está ubicada en Punta Ballena, en el departamento de Maldonado, uno de los destinos más visitados para hacer turismo en Uruguay. El complejo se encuentra sobre un acantilado con vistas privilegiadas al Río de la Plata, a pocos kilómetros de Punta del Este.

Cómo llegar a Casapueblo

Llegar a Casapueblo es sencillo tanto para quienes viajan en auto como para quienes utilizan transporte público durante su recorrido de turismo por Uruguay.

Desde Punta del Este, el trayecto demanda alrededor de 20 minutos por la Ruta Interbalnearia, mientras que desde Montevideo el viaje es de aproximadamente dos horas en dirección al departamento de Maldonado.

También existen líneas de ómnibus que conectan la capital uruguaya y los principales balnearios con Punta Ballena. Una vez en la zona, se puede acceder fácilmente en taxi, remís o aplicaciones de transporte. Su buena conectividad y la cercanía con otros atractivos turísticos hacen que la visita sea una excelente opción para una escapada de un día.