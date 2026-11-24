Sagitario: con la entrada del Sol en su signo el 22 de noviembre, recuperaría la energía y el entusiasmo. Las predicciones anticipan posibles viajes inesperados y propuestas laborales atractivas.

Leo: la influencia de Júpiter y Marte favorecería su crecimiento económico y profesional. Un ascenso, un ingreso adicional o el éxito de un emprendimiento podrían convertirse en la recompensa por el esfuerzo realizado durante el año.

Libra: el movimiento directo de Venus favorecería las relaciones sentimentales. Este signo tendría la posibilidad de resolver conflictos amorosos, recibir una declaración inesperada o cerrar una etapa del pasado.

Cáncer: las últimas semanas de noviembre podrían estar acompañadas de nuevas ilusiones sentimentales. Una cita especial o una decisión importante en pareja marcarían el comienzo de una etapa más positiva.

De esta manera, Escorpio, Sagitario, Leo, Libra y Cáncer serían los signos más beneficiados durante noviembre, con posibilidades de experimentar mayor abundancia económica, profesional o emocional, según las predicciones astrológicas.