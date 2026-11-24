Sandra Pettovello habilitó el formulario P.S 6.236 para que jubilados de Anses reclamen aumentos no pagados
La herramienta del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, permite a titulares de jubilaciones y pensiones solicitar revisión presencial.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, mantiene vigente la vía administrativa mediante el formulario P.S 6.236 ("Reclamos de Haberes") para que los jubilados y pensionados de Anses puedan gestionar un reajuste y reclamar aumentos no pagados o diferencias generadas por fallas en el cálculo de sus prestaciones.
El procedimiento habilita la revisión y modificación del retroactivo de un beneficio ya otorgado cuando se detectan inconsistencias en la liquidación o en la fecha inicial de pago.
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Qué errores se pueden reclamar con el formulario P.S 6.236 de Anses
De acuerdo con los lineamientos oficiales del organismo previsional, la solicitud de revisión alcanza a todos los jubilados y pensionados que detecten alguna de las siguientes dos situaciones en su prestación:
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Error en la liquidación (fallas técnicas en el cálculo): procede cuando existieron equivocaciones en la aplicación de aumentos o en el cómputo de un período de servicios, fallas en la categoría de autónomos, omisión de períodos trabajados en relación de dependencia o en las remuneraciones certificadas, errores en el cálculo de haberes mixtos (servicios dependientes y autónomos) o descuentos indebidos de conceptos y cuotas de moratoria.
Error en la fecha inicial de pago: aplica cuando se detectan fallas en la determinación de la fecha de cese laboral, en la fecha en la que el titular adquirió el derecho, en la fecha del hecho generador (invalidez, fallecimiento o nacimiento), en los plazos de determinación de deuda de autónomos en SICAM, en el período de prescripción o en la fecha de solicitud original del beneficio.
Paso a paso: qué documentación presentar y cómo hacer el trámite
Para iniciar el reclamo de reajuste de haberes ante Anses, el trámite debe realizarse de manera presencial con turno previo en una oficina de atención al público cumpliendo con dos instancias:
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Reunir la documentación obligatoria: el titular debe presentar su DNI, el Formulario de Reclamos de Haberes (P.S 6.236) completo, una nota detallando el motivo específico del reajuste solicitado y toda la documentación respaldatoria adicional que acredite el error denunciado (si correspondiere).
Solicitar turno y presentarse: una vez reunidos los papeles, se debe gestionar un turno en la página oficial de Anses para concurrir en la fecha asignada a la delegación correspondiente y formalizar el ingreso del expediente.
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