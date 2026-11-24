Error en la liquidación (fallas técnicas en el cálculo): procede cuando existieron equivocaciones en la aplicación de aumentos o en el cómputo de un período de servicios, fallas en la categoría de autónomos, omisión de períodos trabajados en relación de dependencia o en las remuneraciones certificadas, errores en el cálculo de haberes mixtos (servicios dependientes y autónomos) o descuentos indebidos de conceptos y cuotas de moratoria.

Error en la fecha inicial de pago: aplica cuando se detectan fallas en la determinación de la fecha de cese laboral, en la fecha en la que el titular adquirió el derecho, en la fecha del hecho generador (invalidez, fallecimiento o nacimiento), en los plazos de determinación de deuda de autónomos en SICAM, en el período de prescripción o en la fecha de solicitud original del beneficio.