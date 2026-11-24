Flor reconoció que "es un año de cambios", pero se despidió con felicidad de una etapa que cerró "con mucha gratitud", independientemente del contexto de crisis económica.

"No pierdan de vista la vidriera del local, que en unos días van a encontrar novedades de algo muy lindo que están preparando", advirtió sobre el destino que tendrá el local sobre la avenida Bernanbé Márquez.

"¡Flori de mi corazón! ¡Te vamos a extrañar mucho en nuestros paseos matutinos. ¡Por suerte tenemos la dicha de seguir viéndonos! ¡Te adoramos Flori! ¡A seguir creciendo y avanzando!", respondió una seguidora de la cuenta.

"Éxitos en la nueva etapa, te mereces lo mejor por todo lo que sos, te queremos muchísimo. Cada cierre de etapas viene aparejado con muy buenos comienzos, vamos por más", sumó otra persona.