Cerró su panadería después de cinco años y se despidió sin rencor: "No pierdan de vista la vidriera del local"
Lo que empezó como un emprendimiento inmediatamente posterior a la pandemia se convirtió en un estilo de vida hasta que la crisis económica obligó a cerrar.
Una emprendedora de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, anunció esta semana en cierre de su panadería después de cinco años de funcionamiento, en un contexto de crisis económica que cambió los hábitos de consumo.
"No son vacaciones. Ayer fue mi último día de atención y quiero dar gracias a los muchos vecinos que pasaron a despedirse y con buenos deseos, gracias por tanto amor", comentó esta semana Flor al dirigirse a su público a través de Instagram.
Vicenza Panadería funcionó desde 2021 en un local de Pablo Podestá, provincia de Buenos Aires, donde la emprendedora se ganó a su clientela con sus tortas, galletas, macarrons y hasta pan dulce o rosca de Pascua, dependiendo la época del año.
Pero en diciembre de este año no habrá clásico de Navidad: la persiana ya está baja y la creadora de Vicenza Panadería ya está pensando en su próximo proyecto.
"Me llevo la experiencia más grande y linda de mi vida; muy contenta de haber estado estos 5 años con ustedes, de que hayan elegido algo rico de este localcito para estar en sus comidas diarias, en las fechas especiales, en las juntadas con amigos, en los pícnic con la familia en la plaza, ¡gracias!", escribió la mujer.
Flor reconoció que "es un año de cambios", pero se despidió con felicidad de una etapa que cerró "con mucha gratitud", independientemente del contexto de crisis económica.
"No pierdan de vista la vidriera del local, que en unos días van a encontrar novedades de algo muy lindo que están preparando", advirtió sobre el destino que tendrá el local sobre la avenida Bernanbé Márquez.
"¡Flori de mi corazón! ¡Te vamos a extrañar mucho en nuestros paseos matutinos. ¡Por suerte tenemos la dicha de seguir viéndonos! ¡Te adoramos Flori! ¡A seguir creciendo y avanzando!", respondió una seguidora de la cuenta.
"Éxitos en la nueva etapa, te mereces lo mejor por todo lo que sos, te queremos muchísimo. Cada cierre de etapas viene aparejado con muy buenos comienzos, vamos por más", sumó otra persona.
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