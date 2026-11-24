Los sectores que arrastraron el índice a la baja: la mayor incidencia negativa correspondió a Intermediación financiera (con un desplome del -11,5% interanual y una resta de 0,53 puntos porcentuales al índice general) y a la Industria manufacturera (-1,8% i.a., restando 0,28 p.p.). También sufrieron fuertes contracciones Pesca (-48,6% i.a.), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-2,2% i.a.), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (-2,2% i.a.), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-2,0% i.a.), Administración pública y defensa (-1,7% i.a.), Transporte y comunicaciones (-0,7% i.a.), Enseñanza (-0,5% i.a.) y Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-0,3% i.a.).