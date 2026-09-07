Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón bloqueará el sol durante nueve días en Buenos Aires
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de lluvias y jornadas cubiertas que cambiarán el panorama en la Ciudad de Buenos Aires.
Una actualización en el pronóstico del tiempo encendió las alertas para los próximos días en el AMBA. El ingreso de un sistema de inestabilidad provocará precipitaciones aisladas y una extensa cobertura nubosa sobre la Ciudad de Buenos Aires, dando inicio a una seguidilla de jornadas grises con temperaturas bajas y ráfagas.
IMPORTANTE: Se acerca un diluvio al AMBA tras el frío: qué día vuelven las lluvias, con varias horas de inestabilidad
Qué dice el pronóstico del tiempo sobre las lluvias
El cambio de condiciones comenzará a sentirse con fuerza a partir de este miércoles 9 de septiembre. Si bien la mañana presentará intervalos de nubes y claros con marcas cercanas a los 10 grados, el panorama desmejorará de manera paulatina hacia la tarde.
A partir de las 20:00 horas se aguarda la llegada de lluvias débiles e intermitentes con un acumulado previsto de hasta 1.4 milímetros y ráfagas moderadas del sector este. El termómetro se ubicará en una mínima de 9 grados y alcanzará una máxima de 16 grados durante el mediodía, marcando el comienzo del bloqueo solar en todo el territorio porteño.
El impacto del clima nublado en Buenos Aires
A partir del jueves 10 de septiembre se consolidará un escenario de marcada inestabilidad y abundante nubosidad que se extenderá durante más de una semana. Las previsiones meteorológicas indican que el cielo permanecerá entre parcialmente nuboso y cubierto hasta el miércoles 16 de septiembre inclusive:
- Jueves 10 y viernes 11: se mantendrán registros térmicos de 16 grados de máxima, con vientos del sudeste que alcanzarán ráfagas de hasta 43 km/h.
- Fin de semana invernal: entre el sábado 12 y el domingo 13 el termómetro sufrirá un marcado descenso, con una mínima de 4 grados y techos térmicos que no superarán los 12 grados.
- Inicio de semana ventoso: el lunes 14 y el martes 15 continuarán con cielo nublado, mínimas de entre 5 y 8 grados y ráfagas que rozarán los 41 km/h.
- La vuelta del sol: el alivio definitivo llegará recién hacia el jueves 17 de septiembre, cuando el cielo despejado permita el retorno pleno del calor con una máxima de 21 grados.
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