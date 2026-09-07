Cambió el pronóstico del tiempo y un tormentón bloqueará el sol durante nueve días en Buenos Aires

A partir de las 20:00 horas se aguarda la llegada de lluvias débiles e intermitentes con un acumulado previsto de hasta 1.4 milímetros y ráfagas moderadas del sector este. El termómetro se ubicará en una mínima de 9 grados y alcanzará una máxima de 16 grados durante el mediodía, marcando el comienzo del bloqueo solar en todo el territorio porteño.