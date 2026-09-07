Paso a paso: cómo hacer el trend de los años '80 con Inteligencia Artificial

El trend de los años 80 generado con inteligencia artificial se convirtió en uno de los desafíos que más llamó la atención en las redes sociales. A través de distintas herramientas de IA, los usuarios pueden transformar una fotografía actual y recrear cómo se vería esa misma persona durante una de las décadas más reconocibles por su estética, su música y sus particulares tendencias de moda.