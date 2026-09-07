Paso a paso: cómo hacer el trend de los años '80 con Inteligencia Artificial
El desafío que recrea el estilo de la década de 1980 se volvió viral en redes sociales. Cómo usar inteligencia artificial para obtener una versión retro en pocos pasos.
El trend de los años 80 generado con inteligencia artificial se convirtió en uno de los desafíos que más llamó la atención en las redes sociales. A través de distintas herramientas de IA, los usuarios pueden transformar una fotografía actual y recrear cómo se vería esa misma persona durante una de las décadas más reconocibles por su estética, su música y sus particulares tendencias de moda.
El fenómeno ganó popularidad a partir de imágenes que muestran a famosos y usuarios comunes con peinados voluminosos, hombreras, colores estridentes, maquillaje marcado y prendas características de los años 80. El resultado combina los rasgos de la fotografía original con elementos visuales propios de aquella época, generando imágenes que rápidamente comenzaron a circular en Instagram, TikTok y otras plataformas.
Para quienes quieran sumarse al desafío, el procedimiento es sencillo y no requiere conocimientos avanzados de edición. Solo hace falta contar con una fotografía y utilizar una herramienta capaz de generar imágenes mediante inteligencia artificial. A continuación, el paso a paso para crear el trend de los años 80 y conseguir una imagen con estética retro.
¿Cómo hacer el trend de los años 80 con inteligencia artificial?
- Elegir una foto: seleccioná una imagen clara de la persona que quieras transformar, preferentemente de frente y con buena iluminación.
- Ingresar a una herramienta de IA: utilizá un generador de imágenes que permita cargar una fotografía como referencia.
- Escribir el pedido: indicá que querés recrear a la persona durante la década de 1980, incorporando elementos característicos de la época.
- Describir el estilo: podés sumar detalles como ropa con hombreras, colores llamativos, peinados voluminosos, maquillaje ochentoso, luces de neón o una estética similar a las fotografías de aquella época.
- Generar la imagen: la inteligencia artificial procesará la fotografía y creará una nueva versión con los rasgos de la persona adaptados a la estética de los años 80.
- Compartir el resultado: una vez obtenida la imagen, muchos usuarios la publican en redes sociales para mostrar la transformación y sumarse al trend.
Los famosos que hicieron su propia versión
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