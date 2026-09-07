El mayor atractivo arquitectónico que sobrevive hoy es un imponente molino de seis patas, de 30 metros de altura. Sus planos llevan la patente del célebre Gustave Eiffel, y sus piezas fueron importadas desde Francia para ser ensambladas localmente.

Tragedias y la niña fantasma

Una niña mutilada por un león arruinó un castillo bonaerense soñado por Eiffel con paisajes de Thays

El excentricismo de los Salaberry llevó la estancia a extremos inimaginables. Instalaron un zoológico privado con animales insólitos para la llanura pampeana, entre los que destacaba un león y una osa polar. La osa incluso motivó la construcción de una fábrica de hielo para asegurar su supervivencia.

Pero esa ostentación desató la tragedia que originaría la principal leyenda del lugar. La hija del cuidador del zoológico murió desangrada tras ser mutilada por el león al acercarse demasiado a su jaula. Aunque las autoridades provinciales prohibieron los zoológicos tras el horror y los animales fueron trasladados, los lugareños aseguran que el espíritu no abandonó el campo. El fantasma de la niña suele aparecer, según los rumores y visitantes, vagando por los restos de la vieja capilla neogótica.

Además, un viejo león quedó atrapado en la finca, y tiempo después fue obligado a luchar a muerte contra un burro frente al público, falleciendo ambos ejemplares. A este triste historial se sumaría un feroz tornado en 1974 que destruyó casi por completo la capilla y profundizó el estado de abandono que el predio comenzó a sufrir tras los problemas financieros de la familia en la década de 1930.