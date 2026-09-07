Una niña mutilada por un león arruinó un castillo bonaerense soñado por Eiffel con paisajes de Thays
Un imponente predio abandonado en Bragado, provincia de Buenos Aires, esconde ruinas centenarias, un zoológico exótico y trágicas leyendas.
A 22 kilómetros de Bragado, inmersa en la tranquilidad del paraje rural Máximo Fernández, se levantan las enigmáticas ruinas de la Estancia Montelén. Originalmente bautizada como La Matilde, este predio fue un prestigioso establecimiento agropecuario que experimentó un esplendor absoluto y un ocaso profundo.
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Hoy, entre sus senderos y bosques, los visitantes descubren los restos de un glorioso pasado, el diseño exquisito de Carlos Thays y una arquitectura sin igual vinculada a Gustave Eiffel.
De Quiroga a los años de oro
La historia de estas tierras comenzó en 1834, cuando fueron adquiridas por el mismísimo Facundo Quiroga. Aunque no hay pruebas de que haya vivido allí, la estancia quedó a nombre de su viuda tras su muerte. El verdadero salto al progreso llegó en 1872 de la mano de Máximo Fernández. Fernández nombró al lugar La Matilde por su esposa y transformó el campo en una potencia económica. Instaló un aserradero, una fábrica de quesos y hasta una cremería que impulsaron el crecimiento de todo el pueblo.
Más tarde, en 1904, la familia Salaberry tomó el control de las tierras subdivididas. Ellos le imprimieron un estilo fastuoso y exótico. Contrataron al legendario Carlos Thays para diseñar los parques, crear un lago artificial, instalar pérgolas y una pajarera de lujo. Además, edificaron una usina, una panadería, la histórica escuela Julio Argentino Roca y una hermosa capilla neogótica.
El mayor atractivo arquitectónico que sobrevive hoy es un imponente molino de seis patas, de 30 metros de altura. Sus planos llevan la patente del célebre Gustave Eiffel, y sus piezas fueron importadas desde Francia para ser ensambladas localmente.
Tragedias y la niña fantasma
El excentricismo de los Salaberry llevó la estancia a extremos inimaginables. Instalaron un zoológico privado con animales insólitos para la llanura pampeana, entre los que destacaba un león y una osa polar. La osa incluso motivó la construcción de una fábrica de hielo para asegurar su supervivencia.
Pero esa ostentación desató la tragedia que originaría la principal leyenda del lugar. La hija del cuidador del zoológico murió desangrada tras ser mutilada por el león al acercarse demasiado a su jaula. Aunque las autoridades provinciales prohibieron los zoológicos tras el horror y los animales fueron trasladados, los lugareños aseguran que el espíritu no abandonó el campo. El fantasma de la niña suele aparecer, según los rumores y visitantes, vagando por los restos de la vieja capilla neogótica.
Además, un viejo león quedó atrapado en la finca, y tiempo después fue obligado a luchar a muerte contra un burro frente al público, falleciendo ambos ejemplares. A este triste historial se sumaría un feroz tornado en 1974 que destruyó casi por completo la capilla y profundizó el estado de abandono que el predio comenzó a sufrir tras los problemas financieros de la familia en la década de 1930.
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