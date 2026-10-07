Los signos que necesitan desconectar este fin de semana para combatir el estrés
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas que merecerán un buen descanso durante las próximas jornadas de acuerdo al día de nacimiento. Mirá.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos más afectados por la rutina laboral y el estrés.
Esta semana de octubre se presenta como un periodo particularmente propicio para la abundancia y el desarrollo económico para un grupo selecto de signos pero de estrés y cansancio para tantos otros. Por lo tanto, el descanso es fundamental.
Qué signos astrológicos presentan mayores niveles de cansancio
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Tauro: La exigencia acumulada en el cuerpo te pasó factura directa en la espalda, el cuello y la digestión. Necesitás suspender las comidas pesadas, tomar abundante agua pura y regalarte un baño con sales para aflojar la musculatura.
Capricornio: La costumbre de llevarte las preocupaciones del trabajo al fin de semana no te deja descansar la mente. Te levantás con la cara tirante y la nuca rígida; necesitás urgente un apagón digital y horas de sueño sin alarma.
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