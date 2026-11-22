Un pueblo de Jujuy detenido en el tiempo: el destino premiado entre los mejores del mundo
El entorno natural serrano es una de las características más apreciadas de esta pequeña localidad. Tiene 350 habitantes y se ubica en el departamento de Valle Grande. Qué hacer y cómo llegar.
Caspalá es uno de los destinos más particulares de Jujuy, valorado por su entorno natural serrano. Este atrapante destino tiene alrededor de 350 habitantes y se destaca por sus terrazas de cultivo y la conservación de la arquitectura tradicional, que mantiene su identidad intacta.
En los últimos años, el turismo nacional despertó un mayor interés por las pequeñas localidades que combinan patrimonio cultural, naturaleza y tradiciones regionales. Por este motivo, provincias como Jujuy, Salta y Misiones se convirtieron en las más elegidas del último tiempo.
Qué se puede hacer en Caspalá
En Caspalá, los visitantes pueden recorrer sus calles de piedra, conocer las construcciones antiguas y disfrutar de los paisajes de montaña que rodean la localidad. También es posible visitar su iglesia, acercarse a las tradiciones de sus habitantes y conocer los trabajos artesanales que realizan los productores de la zona.
Otra alternativa es participar de recorridos guiados por vecinos, probar platos típicos y alojarse en establecimientos familiares. Estas propuestas permiten conocer las costumbres locales y descubrir de cerca la vida cotidiana de la comunidad.
Dónde queda y cómo llegar a Caspalá
Este pequeño pueblo se encuentra en el departamento de Valle Grande, al oeste de la provincia de Jujuy, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas y se ubica a aproximadamente 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 115 kilómetros de Humahuaca.
Para llegar desde la capital provincial, hay que tomar la Ruta Nacional 9 hasta Humahuaca y, desde allí, continuar por la Ruta Provincial 73, que atraviesa caminos de montaña hasta alcanzar el pueblo. El recorrido desde Humahuaca demanda alrededor de seis horas y presenta curvas pronunciadas y tramos de ripio, por lo que se recomienda viajar con precaución.
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