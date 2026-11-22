Dónde queda y cómo llegar a Caspalá

Este pequeño pueblo se encuentra en el departamento de Valle Grande, al oeste de la provincia de Jujuy, a unos 3.100 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas y se ubica a aproximadamente 240 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 115 kilómetros de Humahuaca.