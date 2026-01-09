Los supermercados con descuentos y grandes financiaciones en televisores.

Precio en oferta en un pago: $937.499 (25%)

Precio en 12 cuotas de $104.166: $1.249.999

Smart TV LED Phillips 58’’

Precio en oferta en un pago: $704.999 (25% de descuento)

Precio en 12 cuotas de $78.333: $939.999

Smart TV Led BGH 55’’

Precio en oferta en un pago: $622.499 (25% de descuento)

Precio en 12 cuotas de $69.1666: $829.999

Carrefour y la promo en televisores

Carrefour ofrece hasta 29% de descuento en algunos modelos de Smart TV, mientras que en otros la financiación alcanza las 18 cuotas sin interés: con cuotas que quedan, en algunos casos, por debajo de los $40.000.

Las cuotas son con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o con Mi Carrefour Crédito.

Smart TV Androdid 50’’ Hyundai 4K

Precio: $699.999 (12% de descuento)

En 18 cuotas sin interés de $38.833

Smart TV LED 4K Phillips 55’

Precio: $699.000 (29% de descuento)

En 12 cuotas sin interés de $58.250

Smart TV 50’’ Crown Mustang Qled

Precio: $649.000 (26% de descuento)

En 12 cuotas de $54.083

Smart TV Phillips 43’’

Precio: $449.000 (26% de descuento)

En 3 cuotas sin interés de $149.666

Smart TV BGH 43’’