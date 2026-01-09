Los supermercados con descuentos y grandes financiaciones en televisores
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Algunos supermercados mantuvieron sus ofertas y descuentos en distintos artículos, como televisores. Las cadenas Coto y Carrefour ofrecen rebajas y cuotas sin interés. En sus páginas de comercio electrónico, los supermercados ofrecen distintos Smart TV con hasta 47% de descuento y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Así, por caso, es posible acceder a televisores de 43’’ por algo más de $300.000.
Coto y la promo en televisores
En tanto, en Coto ofrece para los miembros de su comunicad una rebaja del 25% si se compra en un pago, o la posibilidad de financiar el valor "regular" en 12 cuotas, sin ese descuento.
Smart TV Led Top House 55’’
- Precio en oferta en un pago: $569.999 (25% de descuento)
- Precio en 12 cuotas de $63.333: $759.999
Smart TV Sharp 65’’
- Precio en oferta en un pago: $937.499 (25%)
- Precio en 12 cuotas de $104.166: $1.249.999
Smart TV LED Phillips 58’’
- Precio en oferta en un pago: $704.999 (25% de descuento)
- Precio en 12 cuotas de $78.333: $939.999
Smart TV Led BGH 55’’
- Precio en oferta en un pago: $622.499 (25% de descuento)
- Precio en 12 cuotas de $69.1666: $829.999
Carrefour y la promo en televisores
Carrefour ofrece hasta 29% de descuento en algunos modelos de Smart TV, mientras que en otros la financiación alcanza las 18 cuotas sin interés: con cuotas que quedan, en algunos casos, por debajo de los $40.000.
Las cuotas son con tarjetas de crédito Visa o Mastercard, o con Mi Carrefour Crédito.
Smart TV Androdid 50’’ Hyundai 4K
- Precio: $699.999 (12% de descuento)
- En 18 cuotas sin interés de $38.833
Smart TV LED 4K Phillips 55’
- Precio: $699.000 (29% de descuento)
- En 12 cuotas sin interés de $58.250
Smart TV 50’’ Crown Mustang Qled
- Precio: $649.000 (26% de descuento)
- En 12 cuotas de $54.083
Smart TV Phillips 43’’
- Precio: $449.000 (26% de descuento)
- En 3 cuotas sin interés de $149.666
Smart TV BGH 43’’
- Precio: $499.000 (16% de descuento)
- En 12 cuotas sin interés de $41.583
