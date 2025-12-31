En qué horarios abren los supermercados en Año Nuevo
Al tratarse de fechas especiales, no está demás chequear horarios para no llevarse una sorpresa a último momento.
Llegan las fiestas y si bien siempre es recomendable hacer todas las compras posibles con el mayor tiempo de anticipación, nunca falta el distraído que necesita algo a último momento, corriendo riesgo de encontrarse con supermercados y comercios cerrados.
Son fechas especiales, por lo que no está de más chequear horarios de los comercios de cercanía para no arrancar el Fin de Año o la Año Nuevo con un disgusto por un faltante.
Supermercados, hipers, shoppings, almacenes o kioscos, tienden a cambiar su habitual cronograma de horarios durante estas fechas festivas, aunque con horarios quizás más acotados que en los casos de Nochebuena y Navidad.
Compras en Fin de Año y Año Nuevo: hasta qué hora abren los supermercados
El 31 de diciembre, los supermercados cerrarán más temprano de lo habitual. En la mayoría de los casos, estarán abiertos hasta las 18 hs.
Por supuesto, siempre se puede encontrar comercios de barrio y de cercanía abiertos hasta más tarde; o incluso kioscos que aprovechan para permanecer abiertos casi hasta la hora del brindis y más también, con el objetivo que captar ventas de último momento.
Por aparte, el jueves 1 de enero del 2026 los supermercados de cadena no abrirán sus puertas (si es probable encontrar almacenes abiertos). Del mismo modo, suele haber comercios de cercanía que sí deciden permanecer algunas horas abiertos.
