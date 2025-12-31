En qué horarios abren los supermercados en Año Nuevo

Por supuesto, siempre se puede encontrar comercios de barrio y de cercanía abiertos hasta más tarde; o incluso kioscos que aprovechan para permanecer abiertos casi hasta la hora del brindis y más también, con el objetivo que captar ventas de último momento.

Por aparte, el jueves 1 de enero del 2026 los supermercados de cadena no abrirán sus puertas (si es probable encontrar almacenes abiertos). Del mismo modo, suele haber comercios de cercanía que sí deciden permanecer algunas horas abiertos.