Impensado: el supermercado con electrodomésticos por encima de $23.000
Las cadenas más conocidas del país sorprendieron con una liquidación de electrodomésticos a precios muy por debajo de lo habitual. Desde cafeteras hasta freidoras, los descuentos llegan hasta el 80%.
En plena época de aumentos, las promociones en electrodomésticos se volvieron una oportunidad para muchos hogares. En esta ocasión, dos de los supermercados más importantes del país lanzaron una liquidación con rebajas que van desde el 20% hasta el 80%, abarcando artículos como pavas, aspiradoras y freidoras de aire.
Los productos con descuento no solo están disponibles en locales físicos, sino también en las tiendas online, donde se pueden conseguir incluso en cuotas sin interés, dependiendo del banco y la tarjeta utilizada. En varios casos, los precios son tan bajos que sorprenden frente a los valores originales del mercado.
En muchos locales, los productos más buscados —como las freidoras o las batidoras— se agotan con rapidez, por lo que conviene consultar la disponibilidad antes de acercarse o comprar por la web. Las ofertas se actualizan de manera constante y pueden variar según la sucursal o región.
Dónde están los electrodomésticos baratos
Carrefour es una de las cadenas que lidera las rebajas, con artículos desde $6.900 y descuentos de hasta el 80%. Entre las ofertas más destacadas se encuentran:
Cortacabellos BlueSky: $6.900 (83% off, antes $43.000).
Cafetera eléctrica de filtro: $24.599 (69% off, antes $77.999).
Freidora de aire Hisense: $179.000 (59% off, antes $443.999).
Grill eléctrico Mandine: $45.000 (62% off, antes $119.000).
Aspiradora Power Ciclónica: $79.999 (67% off, antes $243.999).
En tanto, Coto renovó su catálogo con descuentos de hasta el 50% en pequeños electrodomésticos. Algunos ejemplos:
Batidora con bowl Liliana 700W: $151.999 (20% off).
Freidora Moulinex Easy Pro 1600W 3L: $107.839 (20% off).
Balanza de cocina Top House: $13.999 (30% off).
Licuadora Oster 4655 600W 1.25L: $140.799 (20% off).
Ambas cadenas mantienen vigentes las promociones hasta agotar stock, con la posibilidad de pagar en cuotas o aprovechar descuentos bancarios adicionales según la tarjeta. Una oportunidad ideal para renovar el hogar sin gastar de más.
