Los supermercados con ofertas en electrodomésticos: dónde conseguirlos
Estas promociones están disponibles tanto en compras online como en tiendas físicas. Conocé todos los detalles en la nota.
Al momento de comprar electrodomésticos, las mejores opciones suelen ser Mercado Libre, Naldo Lombardi o Amazon, ya que cuentan con ofertas imperdibles y promociones con diferentes entidades bancarias. Sin embargo, durante las últimas semanas, COTO y Carrefour lanzaron nuevos descuentos de hasta el 80% en pequeños electrodomésticos.
Entre los productos más elegidos se destacan las freidoras de aire, las cafeteras, las aspiradoras y las licuadoras. Es importante resaltar que la mayoría de las promociones están disponibles para compras online, al mismo tiempo que son sin intereses.
Ofertas COTO: descuentos hasta el 40%
COTO lanzó nuevas ofertas con hasta un 40% de descuento en artículos para el hogar, incluyendo marcas destacadas y productos como batidoras y balanzas digitales. Además, estas promociones se pueden aprovechar en locales físicos como en la tienda online.
- Balanza de cocina Top House: $11.999 (antes $19.999).
- Fábrica de pastas Top House: $20.094 (antes $33.699).
- Afilador eléctrico Top House: $16.799 (antes $27.999).
- Batidora con bowl Mondial 400W: $39.095 (antes $65.159).
- Pava eléctrica Top House 1.7L: $27.599 (antes $45.999).
- Licuadora Moulinex Perfectmix+: $179.991 (antes $224.989).
Ofertas Carrefour: descuentos hasta el 80% y cuotas sin interés
Por otro lado, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 80% y permite pagar en cuotas sin interés, dependiendo de la entidad bancaria. Al igual que COTO, las promociones de la cadena francesa se pueden aprovechar desde la web o en tiendas físicas.
- Licuadora personal Aiwa 250W: $52.999 (antes $231.999).
- Aspiradora vertical 2 en 1 Sansei 450W: $48.699 (antes $199.999).
- Cafetera eléctrica Sansei: $22.599 (antes $77.999).
- Freidora de aire Hisense doble compartimento: $158.000 (antes $443.999).
- Airfryer Electrolux Experience: $82.999 (antes $184.444) en 6 cuotas sin interés.
- Mixer Electrolux 500W: $33.999 (antes $70.999).
