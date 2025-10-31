Dónde comprar más barato y con mayor variedad de productos
Las adquisiciones en el exterior son cada vez más fuertes y te contamos acá algunos detalles que no podés omitir.
Las compras a tiendas e-commerce chinas siguen en tendencia y las dudas aumentan entre los consumidores.
Cada vez son más los argentinos que se vuelcan a las grandes tiendas internacionales chinas como Shein y Temu en busca de los mejores precios para sus compras. Los consumidores las eligen por sus bajos costos comparados a las tiendas locales.
En este contexto, existe una tienda que compite con estos sitios con una trayectoria de más de 10 años y una mayor oferta de productos.
La tienda china online que es más barata
Pese a la popularidad de Shein y Temu, durante 2024 el comercio electrónico se concentró en AliExpress, tienda considerada el "Amazon chino" por su masividad de productos y precios bajos.
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), es la plataforma de compras internacionales más utilizada por los argentinos. Incluso, supera a otros gigantes nacionales como Mercado Libre o Tiendamia.
El Gobierno nacional aplicó medidas económicas para fomentar el comercio exterior. Se amplió el límite de compras por correo del extranjero de u$s 1.000 a u$s 3.000 y aumentó el tope productos que no pagan aranceles hasta los u$s 400.
Las ventajas de comprar en AliExpress
Además de la ventaja en precios, AliExpress es un gigante comercial asiático que no solo ofrece ropa, sino también otros productos como electrónicos, electrodomésticos línea blanca, artículos de bazar, placas de video, herramientas y más.
Producto / Precio en Shein / Precio en Temu / Precio en AliExpress /
- Jeans para hombre $ 48.100 / $ 42.320 / $ 30.750
- Jeans para mujer $ 40.000 / $ 26.680 / $ 19.420
- Buzo para hombre $ 39.640 / $ 34.157 / $ 11.656
- Buzo para mujer $ 38.000 / $ 41.000 / $ 13.000
- Zapatillas hombre $ 51.000 / $ 37.000 / $ 21.000
- Zapatillas mujer $ 40.000 / $ 30.000 / $ 26.000
