La clave para tener un iPhone: ¿es mejor comprarlo en Argentina o en el extranjero?
La baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar esta disyuntiva entre los usuarios locales. Conocé todos los detalles en la nota.
La próxima baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar una vieja duda entre consumidores argentinos sobre si conviene comprar dispositivos tecnológicos en el país o traerlos desde el exterior.
El caso del iPhone, el celular más vendido del mundo pero también más encarecidos por impuestos locales, es un buen termómetro para evaluar esta pregunta. Con nuevos modelos en el mercado y precios actualizados tanto en Amazon como en tiendas argentinas, el diferencial de precio volvió a crecer.
¿Qué iPhone comprar hoy? Las mejores opciones precio-calidad
De acuerdo con el sitio especializado Xataka Móvil, estos son los modelos más equilibrados en precio-calidad en 2025:
- iPhone 13: Se posiciona como la mejor opción por su autonomía, rendimiento y precio en tiendas internacionales como locales. Usa chip A15 Bionic y mantiene actualizaciones por varios años.
- iPhone 15: pantalla OLED de 6,1", chip A16 Bionic y cámara de 48 MP. Es el "modelo base" más moderno, con buen rendimiento y diseño premium.
- iPhone 16e: es el nuevo "económico" de Apple, con pantalla OLED, chip A18 y compatibilidad con Apple Intelligence. Tiene una sola cámara, pero un excelente precio en el exterior.
Baja de aranceles: ¿cómo afecta al iPhone?
En abril, el Gobierno nacional anunció una reducción escalonada de aranceles e impuestos internos para la importación de productos tecnológicos. La medida, detallada por el vocero presidencial Manuel Adorni, se implementará en dos etapas:
- En la primera, vigente en los próximos días, el arancel del 16% bajaría al 8% desde la publicación del decreto.
- En la segunda, que comenzará el 15 de enero de 2026, el arancel se reducirá al 0%.
El iPhone solo se comercializa hoy oficialmente en la Argentina a través de los Apple Premium Reseller, comercios certificados por la empresa californiana. Con las medidas anunciadas por el Gobierno se abre la puerta a un contexto más favorable para importadores y usuarios en los próximos meses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario