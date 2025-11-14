Los supermercados que venden los televisores a mitad de precio: dónde conseguirlos y a cuánto

Luego de las promociones por el Cyber Monday, algunos supermercados mantuvieron sus ofertas y descuentos en distintos artículos, como televisores. Las cadenas Coto y Carrefour ofrecen rebajas y cuotas sin interés. En sus páginas de comercio electrónico, los supermercados ofrecen distintos Smart TV con hasta 47% de descuento y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Así, por caso, es posible acceder a televisores de 43’’ por algo más de $300.000.