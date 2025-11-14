Los supermercados que venden los televisores a mitad de precio: dónde conseguirlos y a cuánto
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Luego de las promociones por el Cyber Monday, algunos supermercados mantuvieron sus ofertas y descuentos en distintos artículos, como televisores. Las cadenas Coto y Carrefour ofrecen rebajas y cuotas sin interés. En sus páginas de comercio electrónico, los supermercados ofrecen distintos Smart TV con hasta 47% de descuento y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Así, por caso, es posible acceder a televisores de 43’’ por algo más de $300.000.
Los supermercados que venden televisores con descuentos y en cuotas
Coto vende en su sitio web y sucursales televisores con hasta 25% de descuento en un pago. Así, por ejemplo, un televisor de 55’’ se puede conseguir por unos $622.500.
En tanto, en Carrefour tiene una oportunidad con un descuento de hasta 47% en uno de los modelos. Además, ofrece la posibilidad de comprarlos en hasta 12 cuotas sin interés.
Dos de las principales cadenas de supermercados de Argentina ofrecen la posibilidad de adquirir televisores a precios más bajos y financiados, lo que puede suponer una oportunidad para quienes buscan renovar su Smart TV o adquirir uno nuevo.
Las ofertas en cada supermercado
Ofertas en Coto
Smart TV BGH 55’’
- Precio en oferta: $622.499
- Descuento en un pago de 25%
Smart TV THS 43’’
- Precio en oferta: $307.499
- Descuento en un pago del 25%
Smart TV BGH 43’’
- Precio en oferta: $359.999
- Descuento en un pago del 20%
Smart TV BGH 65’’ 4K
- Precio en oferta: $974.999
- Descuento en un pago del 25%
Smart TV Philips 43’’
- Precio en oferta: $367.499
- Descuento en un pago del 25%
Ofertas en Carrefour
Smart TV Android Hyundai 50’’
- En oferta con 10% de descuento: $599.000
- Hasta 9 cuotas sin interés
Smart TV Philips 43’’
- En oferta con 47% de descuento: $319.000
- En 3 cuotas sin interés
Smart TV Noblex 58’’
- En oferta con 20% de descuento: $899.000
- En hasta 12 cuotas sin interés
Smart TV LG65’’
- Precio en oferta con 15%: $1.699.000
- En hasta 9 cuotas sin interés
Smart TV 55’’ Toshiba 4K
- Precio en oferta con 32% de descuento: $599.000
- En hasta 6 cuotas sin interés
