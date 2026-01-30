Los televisores con descuentos y promociones imperdibles: en qué supermercados encontrarlos
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para cambiar la pantalla que mirás desde tu sofá.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Las cadenas Coto y Carrefour ofrecen rebajas y cuotas sin interés. En sus páginas de comercio electrónico, los supermercados ofrecen distintos Smart TV con hasta 47% de descuento y la posibilidad de pagar en 12 cuotas sin interés. Así, por caso, es posible acceder a televisores de 43’’ por algo más de $300.000.
Las promociones en Carrefour
En el caso de Carrefour, están presentando ofertas que permiten acceder no solo a televisores, sino también a electrodomésticos en general de primeras marcas a valores más accesibles, lo que representa una oportunidad destacada para renovar o equipar el hogar, aprovechando tanto el ahorro en el precio final como las ventajas en las condiciones de pago.
Entre los productos de esta sección, ofrecen hasta un 50% de descuento sobre el precio original, si bien la mayor parte de las promociones se concentra en rebajas de entre el 20% y el 40%.
Carrefour también brinda la posibilidad de financiar la compra a través de su tarjeta de crédito Mi Carrefour, que cuenta con planes exclusivos y beneficios propios, pensados para facilitar el acceso a electrodomésticos y artículos del hogar.
A continuación, te contamos cuáles son algunas de las ofertas:
- Smart TV 43 pulgadas Noblex Roku: $389.000 con 34% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $598.000)
- Smart TV 43 pulgadas Hyundai Android FHD Hyles: $399.000 con 30% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $576.000)
- Smart TV 58 pulgadas Noblex 4K Android: $749.000 con 32% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $598.000)
- Smart TV LED 43 pulgadas Philips: $429.000 con 29% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $1.109.000)
- Smart TV BGH 43 pulgadas Android: $429.000 con 28% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $598.000)
- TV 24 pulgadas Noblex HD: $199.000 con 27% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $276.000)
- Smart TV 43 pulgadas Samsung fhd Tizen: $629.000 con 21% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $599.000)
- Smart TV BGH 60 pulgadas qled Google TV: $999.000 con 12% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $1.199.000)
- Smart TV 50 pulgadas Noblex uhd 4K Google TV: $599.000 con 14% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $598.000)
Las promociones en Coto
En cuanto a Coto, lanzó promociones que son exclusivas para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece hasta 25% de descuento si se abona en un solo pago, o bien la posibilidad de financiar el precio regular en hasta 12 cuotas sin interés, pero en esos casos no se aplica el descuento.
Algunas de las ofertas de Smart TV que hay disponibles en Coto en este momento son las siguientes:
- Smart TV Led Top House 32 pulgadas HD Android TV: $219.994 con 20% de descuento en 1 pago (precio regular: $275.994)
- Smart TV Led Philips 24 pulgadas HD: $223.999 con 20% de descuento en 1 pago (precio regular: $279.999)
- Smart TV Led THS 32 pulgadas HD Android TV: $255.999 con 20% de descuento en 1 pago (precio regular: $319.999)
- Smart TV Led BGH 32 pulgadas HD Android TV: $297.499 con 15% de descuento en 1 pago (precio regular: $349.999)
- Smart TV Led BGH 43 pulgadas HD Android TV: $382499 con 15% de descuento en 1 pago (precio regular: $499.999)
- Smart TV Led Sharp 43 pulgadas FHD Google TV: $446.249 con 15% de descuento en 1 pago (precio regular: $524.999)
- Smart TV Led Noblez 43 pulgadas FHD Vidaa: $475.999 con 15% de descuento en 1 pago (precio regular: $559.999)
- Smart TV Led Top House 50 pulgadas 4K Google TV: $459.986 con 20% de descuento en 1 pago (precio regular: $575.991)
- Smart TV Led Noblez 50 pulgadas 4K Roku TV: $487.999 con 20% de descuento en 1 pago (precio regular: $609.999)
