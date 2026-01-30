Los televisores con descuentos y promociones imperdibles: en qué supermercados encontrarlos

A continuación, te contamos cuáles son algunas de las ofertas:

Smart TV 43 pulgadas Noblex Roku: $389.000 con 34% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $598.000)

Smart TV 43 pulgadas Hyundai Android FHD Hyles: $399.000 con 30% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $576.000)

Smart TV 58 pulgadas Noblex 4K Android: $749.000 con 32% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $598.000)

Smart TV LED 43 pulgadas Philips: $429.000 con 29% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $1.109.000)

Smart TV BGH 43 pulgadas Android: $429.000 con 28% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $598.000)

TV 24 pulgadas Noblex HD: $199.000 con 27% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $276.000)

Smart TV 43 pulgadas Samsung fhd Tizen: $629.000 con 21% OFF y 6 cuotas sin interés (precio original: $599.000)

Smart TV BGH 60 pulgadas qled Google TV: $999.000 con 12% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $1.199.000)

Smart TV 50 pulgadas Noblex uhd 4K Google TV: $599.000 con 14% OFF y 12 cuotas sin interés (precio original: $598.000)

Las promociones en Coto

En cuanto a Coto, lanzó promociones que son exclusivas para los miembros de su comunidad. En este caso, ofrece hasta 25% de descuento si se abona en un solo pago, o bien la posibilidad de financiar el precio regular en hasta 12 cuotas sin interés, pero en esos casos no se aplica el descuento.

Algunas de las ofertas de Smart TV que hay disponibles en Coto en este momento son las siguientes: