El supermercado para comprar Smart TV a muy buen precio: dónde
Las principales cadenas activaron una fuerte liquidación con cuotas y descuentos que alcanzan hasta el 39%, con televisores desde precios muy accesibles.
En un contexto donde el consumo sigue siendo medido, los supermercados decidieron redoblar la apuesta con promociones agresivas en tecnología. Distintas cadenas lanzaron una liquidación de televisores con descuentos importantes y financiación en cuotas sin interés.
Las ofertas incluyen desde modelos básicos hasta Smart TV de alta gama con tecnología 4K y pantallas de gran tamaño. En muchos casos, los precios muestran rebajas de hasta el 39% respecto a su valor original, lo que convierte a esta campaña en una de las más competitivas del momento.
Además, uno de los principales atractivos es la posibilidad de pagar en hasta 12 cuotas, lo que facilita el acceso a productos que normalmente implican un gasto elevado.
Dónde comprar Smart TV a muy buen precio
Ofertas en Carrefour
-
Smart TV Android 58″ Noblex 4K 91DB58X7550 – 27% off – $799.000 ($1.109.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 58″ Philips LED 4K Google TV 58PUD7310/77 – 16% off – $749.000 ($899.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 43″ Noblex FHD DV43X7180 – 36% off – $349.000 ($549.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito
Smart TV 50″ Noblex UHD 4K Google TV DV50X8580 – 37% off – $499.000 ($799.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito
Smart TV BGH 43″ Android B4325FS5 – 23% off – $459.000 ($598.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV LED FHD Philips 43″ 43PFD6910/77 – 22% off – $469.000 ($609.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 43″ TCL QLED Google TV 43S5K – 30% off – $419.000 ($599.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 50″ LG 4K UHD 50UA8050PSA – 18% off – $729.000 ($899.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 60″ BGH QLED Google TV B6026US7G – 33% off – $799.000 ($1.199.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito
Smart TV 50″ BGH QLED 4K UHD Google TV B5026US7G – 11% off – $799.000 ($899.000) – 9 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
TV 24″ Noblex HD 24X4000 – 27% off – $199.000 ($276.000) – 12 cuotas fijas con Visa o Mi Carrefour Crédito
Smart TV 100″ Noblex 4K QLED Black Series Pro Google – 20% off – $4.799.000 ($5.999.000) – 12 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Smart TV 32″ BGH Android PNE040290 – 39% off – $239.000 ($398.000) – 6 cuotas sin interés con Mi Carrefour Crédito
Qué conviene mirar antes de comprar
Más allá del precio, hay varios factores clave a tener en cuenta antes de elegir un televisor. En este tipo de promociones, donde el stock es limitado, es importante analizar bien cada opción.
Algunos puntos fundamentales son:
- Resolución: HD, Full HD o 4K, según el uso que se le quiera dar
- Sistema operativo: Android TV, Google TV u otros
- Tamaño de pantalla: en relación al espacio disponible
- Conectividad: cantidad de puertos HDMI, WiFi y compatibilidad con apps
También es clave considerar que muchas ofertas dependen del medio de pago o de promociones bancarias específicas. Por eso, el precio final puede variar según la tarjeta utilizada.
En definitiva, estas liquidaciones representan una oportunidad interesante para renovar el televisor, pero como en toda compra importante, comparar opciones y revisar detalles técnicos puede marcar la diferencia entre una buena oferta y una compra impulsiva.
Te puede interesar
Dejá tu comentario