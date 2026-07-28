Los tres signos del zodíaco incapaces de traicionar

La astrología sostiene que algunos signos del zodíaco se destacan por su lealtad y compromiso con las personas que quieren. El horoscopo suele asociar determinados rasgos de personalidad a cada uno de los signos del zodíaco, desde la forma de enfrentar los conflictos hasta la manera en que construyen sus relaciones. Entre ellos, algunos sobresalen por ser especialmente confiables y por valorar la fidelidad por encima de cualquier interés personal.