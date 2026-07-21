Los signos del zodíaco que recuperará protagonismo y el que cerrará una etapa clave

Capricornio: la clave estará en sus vínculos (pareja, afectos, socios o acuerdos destacados). Así, puede ocurrir que los capricornianos se encuentren de frente con problemas de comunicación que venían evitando.

Aries: el Mercurio retrógrado acciona en el hogar y familia, agitando temas emocionales, historias del pasado y emociones de la infancia que creían resueltas. De esta manera, algunas antiguas conversaciones con seres queridos pueden reabrirse, esta vez con la chance de aclararlo todo y darles un cierre.

Libra: demoras y ajustes en el ámbito laboral y la necesidad de repensar su rumbo en el trabajo. Un tip para este período: revisar bien cada paso en las tareas que emprenda.