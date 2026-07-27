Tiene 26 años, y renunció a su trabajo corporativo para ser costurera de Parque Nacional por un salario mínimo

A pesar de cobrar 19,25 dólares por hora, una tarifa inferior a su antiguo salario corporativo, la joven asegura que ahora cuenta con una mayor capacidad de ahorro. Esto se debe a que la empresa le proporciona vivienda y comidas subsidiadas, reduciendo drásticamente su costo de vida diario. Además, aprovecha su tiempo libre para cabalgar, hacer senderismo y disfrutar de las múltiples actividades recreativas gratuitas del parque.

De La Paz mantendrá este empleo estacional hasta octubre, pero lo considera un escalón fundamental para lograr su objetivo máximo: instalarse en la ciudad de Nueva York para trabajar en el vestuario de producciones teatrales de Broadway y en grandes proyectos cinematográficos.