Tiene 26 años, y renunció a su trabajo corporativo para ser costurera de Parque Nacional por un salario mínimo
Zoe De La Paz dejó su aburrido trabajo de oficina en Chicago para reparar uniformes en Yellowstone. Ahora, busca cumplir su gran sueño en Nueva York.
La joven de 26 años, Zoe De La Paz, tomó la valiente decisión de abandonar su trabajo corporativo en Chicago para perseguir su verdadera vocación. Actualmente, se desempeña como costurera reparando uniformes en el Parque Nacional Yellowstone, logrando ahorrar mucho dinero mientras disfruta de una increíble vida al aire libre.
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El rotundo cambio de trabajo de la joven costurera
Hasta hace muy poco tiempo, De La Paz trabajaba como dibujante para una empresa de construcción e ingeniería. Sin sentirse plena a nivel creativo, comenzó a buscar oportunidades en su tiempo libre. Su primer gran paso ocurrió "genuinamente por suerte" tras colaborar con el guardarropa en una gira de The Weeknd, lo que la motivó a buscar un empleo a tiempo completo en el rubro, dijo a CNBC.
Así fue como en enero decidió postularse para un puesto en el departamento de uniformes de Xanterra Parks & Resorts, la empresa concesionaria que opera los hoteles y servicios en el mítico parque estadounidense de Yellowstone. Tras una exitosa entrevista donde demostró creatividad y capacidad de resolución, consiguió el puesto de forma definitiva.
Hoy en día, sus jornadas transcurren de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Entre sus principales tareas se encuentran coser parches, arreglar broches y reemplazar botones en los uniformes de miles de empleados de distintas áreas, desde seguridad hasta gastronomía.
A pesar de cobrar 19,25 dólares por hora, una tarifa inferior a su antiguo salario corporativo, la joven asegura que ahora cuenta con una mayor capacidad de ahorro. Esto se debe a que la empresa le proporciona vivienda y comidas subsidiadas, reduciendo drásticamente su costo de vida diario. Además, aprovecha su tiempo libre para cabalgar, hacer senderismo y disfrutar de las múltiples actividades recreativas gratuitas del parque.
De La Paz mantendrá este empleo estacional hasta octubre, pero lo considera un escalón fundamental para lograr su objetivo máximo: instalarse en la ciudad de Nueva York para trabajar en el vestuario de producciones teatrales de Broadway y en grandes proyectos cinematográficos.
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