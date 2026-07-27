Cambió el pronóstico y se vienen 48 horas con lluvias en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes

El viernes sería la primera jornada con lluvias. Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 18 grados.

La inestabilidad se trasladaría al sábado, jornada que se espera con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se posiciona en 12 grados, y la máxima en 19.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires desde el viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Para el domingo se pronostica un regreso de las buenas condiciones climáticas. El cierre del fin de semana en el AMBA sería con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 19 de máxima.