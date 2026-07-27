Cambió el pronóstico y se vienen 48 horas con lluvias en Buenos Aires: qué día llegan las tormentas fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional afianza sus probabilidades de lluvias y tormentas para esta misma semana en el AMBA. Cómo sigue el clima.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para transitar una semana signada por el regreso del clima inestable, con un pronóstico afianzado que marca el inminente regreso de las lluvias y hasta tormentas, con 48 horas de precipitaciones, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El inicio de la semana se mantuvo con condiciones más similares a la primavera que al invierno, con temperaturas templadas y amenazas de lloviznas que no se concretaron.
Para el martes, se espera una jornada con niebla en la madrugada y mañana, y con cielo mayormente nublado; junto con temperaturas estimadas en 11 grados de mínima y 16 de máxima.
Del mismo modo, se anticipa un miércoles con cielo mayormente nublado durante el día y parcialmente nublado en la noche; acompañado de una mínima de 8 grados y una máxima que trepará hasta los 16.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA
De acuerdo con el organismo nacional, el jueves sería la última jornada con clima estable en el AMBA. Se prevé cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana y mayormente nublado en la tarde y noche; con un termómetro oscilando entre 7 y 15 grados.
El viernes sería la primera jornada con lluvias. Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidades de tormentas aisladas en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 8 y 18 grados.
La inestabilidad se trasladaría al sábado, jornada que se espera con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana, mejorando desde la tarde y la noche con cielo mayormente nublado. La temperatura mínima se posiciona en 12 grados, y la máxima en 19.
Para el domingo se pronostica un regreso de las buenas condiciones climáticas. El cierre del fin de semana en el AMBA sería con cielo mayormente nublado durante toda la jornada, y con temperaturas estimadas en 10 grados de mínima y 19 de máxima.
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