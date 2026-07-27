Contundente decisión de Barracas Central con Gonzalo Morales tras la formalización de la denuncia judicial
El club confirmó la decisión de apartar al delantero del primer equipo de manera preventiva, luego de una denuncia por violencia de género.
En las últimas horas, Barracas Central dio a conocer un comunicado oficial a través de sus canales institucionales para informar la postura adoptada por la comisión directiva frente a la situación judicial que involucra al delantero Gonzalo Morales, quien se encuentra actualmente en la institución bajo la modalidad de préstamo.
Ante la formalización de una denuncia en el ámbito judicial contra el futbolista, el club decidió apartarlo de manera preventiva de la dinámica del plantel profesional de Primera División, a la espera de que avancen las actuaciones legales y se logren esclarecer los hechos.
El delantero, que venía de marcar el gol del triunfo del "Guapo" ante River en el Monumental, fue denunciado por violencia de género durante las últimas horas.
Karen Dinna a Gonzalo Morales de ejercer violencia física, psicológica y verbal durante el tiempo que convivieron. Según aseguró en diálogo con TN, realizó una denuncia formal en la Comisaría 5ª de Ezeiza. Además, indicó que el Juzgado de Paz de esa jurisdicción, a cargo de Néstor García, dispuso una restricción perimetral contra el futbolista.
El comunicado completo de Barracas Central por la situación de Gonzalo Morales
"COMUNICADO OFICIAL
El Club Atlético Barracas Central informa que, ante la formalización de una denuncia en la Justicia contra el futbolista Gonzalo Morales, actualmente a préstamo en nuestra institución, y como medida preventiva, se ha resuelto separarlo del plantel profesional de Primera División hasta tanto se esclarezcan los hechos y avancen las actuaciones judiciales correspondientes.
Como fue manifestado en el comunicado oficial emitido con anterioridad, la institución reafirma su absoluto rechazo a toda forma de violencia de género y renueva su compromiso con el respeto, la integridad y los valores que deben regir dentro y fuera del ámbito deportivo.
En ese sentido, Barracas Central continuará colaborando con las autoridades competentes en todo aquello que resulte necesario para el esclarecimiento de los hechos y actuará con la responsabilidad que la situación requiere, adoptando las medidas que correspondan en función de la evolución de las actuaciones judiciales, siempre con pleno respeto por el debido proceso y las decisiones que adopte la Justicia.".
De esta manera, el futuro deportivo del delantero quedará supeditado exclusivamente a cómo evolucione la causa en los tribunales y a las resoluciones que dicte la Justicia en las próximas semanas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario