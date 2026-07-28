Javier Milei inicia este martes su agenda en Perú: a qué viaja
El mandatario argentino viaja hacia Perú para cumplir la asunción de Keiko Fujimori y recibir una nueva distinción.
En medio de una semana de alta exposición económica y geopolítica, el presidente Javier Milei concreta un nuevo viaje al exterior con destino a la República del Perú. El jefe de Estado participará de los actos centrales por el traspaso de mando presidencial y recibirá una importante distinción académica en territorio peruano.
La partida del mandatario estaba programada para este lunes a las 20:00 horas, con la mira puesta en una jornada del martes cargada de compromisos diplomáticos y protocolares.
El nuevo viaje del Presidente se da en el marco de una escalada diplomática con Brasil por sus repudiables dichos contra su par Lula da Silva que ya derivaron en diferentes medidas por parte del Gobierno de ese país, incluidas consultas de su canciller.
La agenda oficial de Javier Milei en Perú
Las actividades del Presidente en suelo peruano comenzarán este martes por la mañana y se extenderán a lo largo de toda la tarde:
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11:00 h (hora local) – Reunión bilateral con la flamante presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, previa a la ceremonia institucional.
12:45 h – Asistencia al Congreso de la República para presenciar la Juramentación y toma de mando supremo de la mandataria peruana.
16:00 h – Visita a la Universidad San Martín de Porres, donde las autoridades le entregarán el título de Doctor Honoris Causa, espacio en el que el mandatario ofrecerá unas palabras de agradecimiento.
De esta manera, el jefe de Estado ratificará su sintonía regional con el nuevo gobierno peruano, combinando la actividad diplomática con un reconocimiento académico internacional.
Lula da Silva ninguneó Javier Milei en medio de la escalada diplomática
Tras los duros ataques verbales de Javier Milei durante un acto político junto a Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció públicamente por primera vez para responder a los cuestionamientos que desataron la crisis diplomática.
Lejos de ensayar una defensa formal o profundizar la confrontación dialéctica, el mandatario —que buscará la reelección en los comicios de octubre— eligió la ironía y el desinterés absoluto para referirse a su par argentino.
Consultado por los periodistas locales sobre los dichos del jefe de Estado argentino, Lula evitó entrar en polémicas directas y optó por restarle entidad a su figura con una frase que rápidamente recorrió los portales internacionales.
"¿Yo? ¿Quién es este tipo?", dijo Lula, según declaraciones difundidas por Reuters, al ser interrogado por la prensa en el Palacio de Itamaraty, generando risas cómplices entre los presentes.
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