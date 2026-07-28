Javier Milei inicia este martes su agenda en Perú: a qué viaja

Lula da Silva ninguneó Javier Milei en medio de la escalada diplomática

Tras los duros ataques verbales de Javier Milei durante un acto político junto a Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció públicamente por primera vez para responder a los cuestionamientos que desataron la crisis diplomática.

Lejos de ensayar una defensa formal o profundizar la confrontación dialéctica, el mandatario —que buscará la reelección en los comicios de octubre— eligió la ironía y el desinterés absoluto para referirse a su par argentino.

Consultado por los periodistas locales sobre los dichos del jefe de Estado argentino, Lula evitó entrar en polémicas directas y optó por restarle entidad a su figura con una frase que rápidamente recorrió los portales internacionales.

"¿Yo? ¿Quién es este tipo?", dijo Lula, según declaraciones difundidas por Reuters, al ser interrogado por la prensa en el Palacio de Itamaraty, generando risas cómplices entre los presentes.