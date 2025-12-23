MinutoUno

Loto Plus: control en vivo de los números ganadores del sorteo 3842 del martes 23 de diciembre

En vivo los sorteos del Loto Plus en minutouno.com. La jugada súper millonaria de la lotería de la Ciudad de Buenos Aires.

Loto Plus y el sorteo 3842 de la noche de este martes 23 de diciembre de 2025, con un pozo de varios miles de millones de pesos.

Sorteo del Loto Plus del martes 23 de diciembre

NÚMERO PLUS

  • 5

TRADICIONAL

  • Nros: 03 08 09 10 30 34
  • Vacante

MATCH

  • Nros: 10 24 26 31 34 38
  • Vacante

DESQUITE

  • Nros: 04 05 11 13 18 29
  • Vacante

SALE O SALE

  • Nros: 12 17 27 34 35 37
  • 1 ganador con 6 aciertos: $23.333.360,61

PRÓXIMO SORTEO

  • Miércoles y sábados, 22.10 horas.

POZO ESTIMADO

  • $20.535.000.000.-

CÓMO Y CUÁNTO CUESTA JUGAR AL LOTO PLUS

Selecciona 6 números del 0 al 45, con un único valor de apuesta participas de todas las modalidades.

Contás con 4 modalidades:

  • TRADICIONAL
  • MATCH
  • DESQUITE
  • SALE O SALE

DATOS

  • Además hay que elegir 1 número del 0 al 9, que si acertás multiplicas el premio de tu apuesta de las categorías de 6 aciertos si resultara ganadora.
  • Valor de la apuesta $2.000. Tiene pozo acumulado. 2 Sorteos semanales.

