Investigan la muerte de un anestesiólogo tras presunto suministro de propofol y fentanilo en fiestas

Embed - MURIÓ un MÉDICO en una FIESTA que organizaba un ANESTESISTA

Cómo suministrarían el propofol y el fentanilo en las fiestas

El propofol y el fentanilo son fármacos anestésicos que, combinados en una infusión, se utilizan de manera habitual en procedimientos médicos como endoscopías, punciones y cirugías. Su administración se realiza mediante una bomba de infusión, un dispositivo que regula de forma precisa la cantidad de medicación que recibe el paciente durante la intervención.

La dosis se determina en función de variables como la edad, el peso, la altura y el nivel de sedación requerido. Durante todo el procedimiento, el control de la respiración es fundamental, ya que estos fármacos pueden provocar apnea, una condición en la que la respiración se vuelve superficial o se detiene.

En caso de que esto ocurra, el equipo médico debe intervenir de inmediato mediante ventilación asistida. Este procedimiento, conocido como "ambuceo", se realiza con un ambú, un dispositivo manual que permite suministrar aire u oxígeno al paciente hasta estabilizar su respiración.